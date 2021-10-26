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Türkiye Enerji Zirvesi, yerli ve yabancı paydaşları Antalya'da buluşturacak - Son Dakika

Türkiye Enerji Zirvesi, yerli ve yabancı paydaşları Antalya'da buluşturacak

26.10.2021 12:27
Türkiye Enerji Zirvesi, yerli ve yabancı paydaşları Antalya'da buluşturacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun desteğiyle düzenlenen 11.Türkiye Enerji Zirvesi, Antalya'da yapılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun desteğiyle düzenlenen 11. Türkiye Enerji Zirvesi, Antalya'da yapılacak.

Dünyanın ve Türkiye enerji piyasasının tüm aktörlerini buluşturacak zirve, 21-23 Kasım'da "Enerjinin kalbi Antalya'da atıyor" temasıyla gerçekleştirilecek.

Zirvede, Türkiye ve küresel enerji piyasalarındaki son gelişmeler, Akdeniz ve Orta Doğu'da yaşanan ve enerji piyasalarını etkileyen konular ele alınacak.

2010 yılından bugüne, enerji sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren ve tarafların gelecek beklentilerini tartışmasına ortam oluşturan zirvede, bu yıl da başta akaryakıt, LPG, elektrik ve doğal gaz sektörleri olmak üzere, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji alanlarındaki konular tüm yönleriyle tartışılacak.

Firmaların kendilerine özgü sergi alanlarıyla ürün ve yeni teknolojilerini tanıtacağı zirvede, Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımları, enerji yatırım finansmanında yeni modeller ve beklentiler, yeşil mutabakatın etkileri gibi önemli konular da zirvenin gündeminde yer alacak.

Zirvenin, ulusal ve global yatırımcıları, Türkiye ve bölge ülkelerinin kamu kurum ve kuruluşlarını bir araya getirerek, yeni iş birliği olanaklarının önünü açması bekleniyor.

Antalya, Türkiye, Enerji, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Enerji Zirvesi, yerli ve yabancı paydaşları Antalya'da buluşturacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Enerji Zirvesi, yerli ve yabancı paydaşları Antalya'da buluşturacak - Son Dakika
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