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Türkiye genelinde Eylül ayı yağışları geçen yıla göre 3 kat arttı - Son Dakika

Türkiye genelinde Eylül ayı yağışları geçen yıla göre 3 kat arttı

17.10.2021 13:04

Türkiye genelinde Eylül ayı yağışları geçen yıla göre 3 kat arttı Eylül ayında en fazla yağış yağış 243.3 mm ile Rize'de gerçekleşti En az yağış ise 0.

Türkiye genelinde Eylül ayı yağışları geçen yıla göre 3 kat arttı

Eylül ayında en fazla yağış yağış 243.3 mm ile Rize'de gerçekleşti

En az yağış ise 0.4 mm ile Mardin'de kaydedildi

ANTALYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan aylık yağış analizinde Türkiye genelinde Eylül ayı yağışları geçen yılın üzerinde gerçekleşti. Yağışlarda normaline göre yüzde 35, geçen yıl eylül ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artma kaydedildi. Eylül ayı il geneli yağışlarda en fazla yağış 243.3 mm ile Rize'de, en az yağış 0.4 mm ile Mardin'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2021 yılı eylül ayı alansal yağış raporunu açıkladı. Türkiye geneli eylül ayı yağışları normali ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Eylül ayı yağışı 29.4 mm, normali 21.8 mm ve 2020 yılı eylül ayı yağışı 9.4 mm gerçekleştiği kaydedildi. Yağışlarda normaline göre yüzde 35, geçen yıl eylül ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artma kaydedildi. Bölge geneli yağışlarda normaline göre en fazla artış gösteren bölgemiz ise yüzde 100'den fazla artışla İç Anadolu Bölgesi oldu. Yağışlar Ege Bölgesi sahil kesimi, Edirne, Bursa, Mersin, Hatay, Adana'nın kuzey kesimleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Hakkari, Van çevrelerinde yüzde 80'den fazla azalma gösterirken yurdun iç kesimleri ile Giresun çevrelerinde yer yer normalinin iki katından fazla gerçekleşti. Eylül ayı il geneli yağışlarda en fazla yağış 243.3 mm ile Rize'de, en az yağış 0.4 mm ile Mardin'de kaydedildi.

Yağışlı gün sayıları Marmara Bölgesi'nin doğusu, Karadeniz Bölgesi, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde 15-20 gün, Trabzon ve Rize çevrelerinde 20-25 gün aralığında, Aydın ve Muğla'nın batısı, Şanlıurfa, Adıyaman Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van'ın doğu kesimlerinde ise 1 gün civarında gerçekleşti.

Marmara Bölgesi

Bölgenin eylül ayı yağışı 22.9 mm, normali 36.5 mm ve 2020 yılı eylül ayı yağışı 13.0 mm. Yağışlarda normaline göre yüzde 37 azalma, 2020 yılı eylül ayı yağışlarına göre yüzde 76 artma gerçekleşti.

Ege Bölgesi

Bölgenin eylül ayı yağışı 10.6 mm, normali 17.1 mm ve 2020 yılı eylül ayı yağışı 9.8 mm. Yağışlarda normaline göre yüzde 38 azalma, 2020 yılı eylül ayı yağışlarına göre yüzde 8 artma gerçekleşti.

Akdeniz Bölgesi

Bölgenin eylül ayı yağışı 21.7 mm, normali 14.8 mm ve 2020 yılı eylül ayı yağışı 6.8 mm. Yağışlarda normaline göre yüzde 47, 2020 yılı eylül ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artma gerçekleşti.

İç Anadolu Bölgesi

Bölgenin eylül ayı yağışı 30.9 mm, normali 14.4 mm ve 2020 yılı eylül ayı yağışı 8.3 mm. Yağışlarda normaline ve 2020 yılı eylül ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artma gerçekleşti.

Karadeniz Bölgesi

Bölgenin eylül ayı yağışı 81.4 mm, normali 50.4 mm ve 2020 yılı eylül ayı yağışı 19.7 mm. Yağışlarda normaline göre yüzde 62, 2020 yılı eylül ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artma gerçekleşti.

Doğu Anadolu Bölgesi

Bölgenin eylül ayı yağışı 15.1 mm, normali 14.9 mm ve 2020 yılı eylül ayı yağışı 6.0 mm. Yağışlar normali civarında gerçekleşirken 2020 yılı eylül ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artma meydana geldi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bölgenin eylül ayı yağışı 1.9 mm, normali 5.4 mm ve 2020 yılı eylül ayı yağışı 0.2 mm. Yağışlarda normaline göre yüzde 65 azalma, 2020 yılı eylül ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artma gerçekleşti.

Türkiye genelinde Eylül ayı yağışları geçen yıla göre 3 kat arttı
Türkiye genelinde Eylül ayı yağışları geçen yıla göre 3 kat arttı
Türkiye genelinde Eylül ayı yağışları geçen yıla göre 3 kat arttı
Türkiye genelinde Eylül ayı yağışları geçen yıla göre 3 kat arttı

Türkiye, Mardin, Eylül, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye genelinde Eylül ayı yağışları geçen yıla göre 3 kat arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye genelinde Eylül ayı yağışları geçen yıla göre 3 kat arttı - Son Dakika
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