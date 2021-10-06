Türkiye ile Azerbaycan'ın "Sarsılmaz Kardeşlik 2021" tatbikatı Nahçıvan'da devam ediyor - Son Dakika

Azerbaycan ile Türkiye'nin ortak muharebe taktik eğitimi "Sarsılmaz Kardeşlik 2021" Nahçıvan'da sürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin silahlı kuvvetleri, eğitim senaryosuna uygun olarak faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor.

Tatbikatta, askeri birimler savaşa hazırlık görevlerini yerine getiriyor.

Azerbaycan ve Türk silahlı kuvvetleri, düşman pozisyonlarına gizli yaklaşma yöntemlerini uygulayarak ortak hareket tarzları belirliyor.

Özel saldırı gruplarıyla düşman mevzilerine yaklaşma, düşmanın optik cihazlarından ve atışlardan kaçınma manevraları yapılıyor.

Savaş uçakları, askeri nakliye ve taarruz helikopterlerinin yer aldığı eğitimde zorlu pilot manevraları ile eğitim uçuşları yapılıyor.

Tatbikat 8 Ekim'de sona erecek.