Üye Girişi
'Türkiye ile Vatikan Diplomatik İlişkilere Doğru' adlı eser yayınlandı - Son Dakika

'Türkiye ile Vatikan Diplomatik İlişkilere Doğru' adlı eser yayınlandı

07.10.2021 12:32
'Türkiye ile Vatikan Diplomatik İlişkilere Doğru' adlı eser yayınlandı

İstanbul Aydın Üniversitesi, Rinaldo Marmara'nın, Vatikan Dışişleri Bakanlığı arşivi ışığında kaleme aldığı "Türkiye ile Vatikan Diplomatik İlişkilere Doğru" adlı eserini yayınladığını duyurdu.

İstanbul Aydın Üniversitesi, Rinaldo Marmara'nın, Vatikan Dışişleri Bakanlığı arşivi ışığında kaleme aldığı "Türkiye ile Vatikan Diplomatik İlişkilere Doğru" adlı eserini yayınladığını duyurdu. Tarih araştırmacılarına büyük bir hizmet sunacak olan eserin, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin tarihine ait Türkiye'deki ilk belgeli katalog kitap olma özelliği taşıdığı kaydedildi.

Rinaldo Marmara'nın Vatikan Dışişleri Bakanlığı arşivi ışığında kaleme aldığı "Türkiye ile Vatikan Diplomatik İlişkilere Doğru" adlı belgeli katalog eseri, İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları etiketiyle piyasaya çıktı.

"TÜRKİYE'DE İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rinaldo Marmara, "Monsignor Angelo Rotta'nın Vatikan'ın 1925'ten 1930'a kadar Boğaziçi kıyılarındaki gayrı resmi temsilciliğiyle ilgili, Vatikan Dışişleri Bakanlığı arşivlerinden belgelerin yer aldığı katalog, Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Arşiv, Türk tarihine ilişkin belgeler bakımından da oldukça zengin. Günümüzde çok az araştırmacı Vatikan'ın bu zengin arşivlerinden faydalanabiliyor. Bunun kanıtı olarak da şimdiye kadar Türkiye'de yapılan araştırmaların kaynakçalarında Vatikan arşiv belgelerine rastlanmamasını gösterebiliriz" dedi.

TÜRKİYE BELGELERİ İTALYANCA VE FRANSIZCA

Vatikan Arşivleri'nde Türkiye tarihiyle ilgili evrakların özellikle de 19'uncu ve 20'nci yüzyıllara ait olanların İtalyanca ve Fransızca olduğunu kaydeden Marmara, "Belgeli kataloğumuzun amacı lisan zorluğunu aşmak ve bunun da tek yolu olarak da Türkçe özetini ve referansı sunduğumuz belgelerinin İtalyanca ve Fransızca tıpkıbasımını vermek oldu. Böylece belgeleri Vatikan'dan istemeye gerek kalmıyor. Diplomatik belgelerin Dışişleri bölümünde bulunmasından dolayı bu belgeleri zaten tamamını fotokopi olarak almak mümkün değil. Bu sebeple belgeli kataloğumuz bunu önemli bir kaynak olarak İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları ile araştırmacılara sunduk" diye konuştu.

Bu belgeler aynı zamanda, Cumhuriyetin ilk dönemindeki siyasi iklimin bir Katolik yetkili tarafından hangi çerçevede ve nasıl algılandığına dair önemli ipuçları da içeriyor. 1960'ta resmi ilişkiler başlamadan önce Vatikan ve Türkiye arasında dostane ilişkiler ortaya çıkıyor.

"EN TARAFSIZ ARŞİV"

Rinaldo Marmara "Her devletin arşivi kendi milli görüşlerini yansıtmaktadır. Vatikan arşivleri hiçbir milletin devlet görüşünü veya etkisini yansıtmamaktadır. Bu yüzden Vatikan Arşivleri en tarafsız arşivler olarak kabul edilir. Eşine az rastlanır zengin bilgi birikimi Türkiye'yi ilgilendiren yüzbinlerce belge mevcuttur" açıklamasında bulundu.

RİNALDO MARMARA KİMDİR?

Dünyada Vatikan "özel" ya da "gizli" arşivlerine girebilen, orada uzun yıllar çalışabilen az sayıda kişiden biri olan Rinaldo Marmara; "Osmanlı Başkentinde Bir Levanten Semti: Galata-Pera" kitabının yazarı, Pangaltı doğumlu bir Levanten. Söz konusu kitabı kaleme alırken, raf uzunluğu 87 kilometreyi bulan Vatikan arşivlerinden faydalanan Marmara, Fransa Montpellier Paul Valery Üniversitesi'nde Bizans'tan günümüze Latin ve Levanten cemaatinin kuruluş, yükselme ve gerileme dönemleri hakkında doktora yaptı. 50'ye yakın kitabı bulunan Marmara, Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu'nun resmi tarihçisi ve Vatikan tarafından verilmiş "Chevalier de I'Ordre de Saint-Gregorie Grand" ve Polonya Cumhuriyeti tarafından verilen "Bene Merito" nişanlarının sahibidir.


'Türkiye ile Vatikan Diplomatik İlişkilere Doğru' adlı eser yayınlandı
'Türkiye ile Vatikan Diplomatik İlişkilere Doğru' adlı eser yayınlandı
'Türkiye ile Vatikan Diplomatik İlişkilere Doğru' adlı eser yayınlandı

İstanbul Aydın Üniversitesi, Marmara, Türkiye, Vatikan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Türkiye ile Vatikan Diplomatik İlişkilere Doğru' adlı eser yayınlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Netflix'in bu hatası başını ağrıtacak! Squid Game'de yer alan telefon numarası bir kadına ait çıktı 12:23 Netflix'in bu hatası başını ağrıtacak! Squid Game'de yer alan telefon numarası bir kadına ait çıktı Müdür yardımcısından, takdir toplayan hareket! Makam odasını yurt bulamayan öğrencilere açtı 12:19 Müdür yardımcısından, takdir toplayan hareket! Makam odasını yurt bulamayan öğrencilere açtı HDP'nin İsveç heyeti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu salonda görüşme yapması tepki topladı 11:55 HDP'nin İsveç heyeti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu salonda görüşme yapması tepki topladı
Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz 11:19 Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor 11:09 Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak 10:58 Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu 10:56 Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum 09:57 Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum

Son Dakika Haberleri
12:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için "Sağlık raporu almalıdır" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert cevap
12:15 Korona geçirenleri büyük tehlike bekliyor: Beyinde küçülme ve hücre ölümü yaşanıyor
12:04 Takıntılı genç kadın hırsını böyle çıkardı! Ayrıldığı erkek arkadaşının aracına 60 bin TL'lik zarar verdi
11:58 Son Dakika! Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:36 Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı
11:18 Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz
11:11 Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz
11:08 Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor
10:57 Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak
10:56 Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için "Sağlık raporu almalıdır" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert cevap         
12:44
Genç kızlar, okul çıkışı birbirine girdi! Kavga anları cep telefonu kamerasına kaydedildi Genç kızlar, okul çıkışı birbirine girdi! Kavga anları cep telefonu kamerasına kaydedildi         
12:21
Korona geçirenleri büyük tehlike bekliyor: Beyinde küçülme ve hücre ölümü yaşanıyor Korona geçirenleri büyük tehlike bekliyor: Beyinde küçülme ve hücre ölümü yaşanıyor         
12:15
Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı         
11:37
Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz         
11:11
Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin         
11:02
Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez         
10:57
Büyükada gerginliğinde yeni perde! TÜGVA, İBB'nin iddialarını kesin sözlerle yalanladı Büyükada gerginliğinde yeni perde! TÜGVA, İBB'nin iddialarını kesin sözlerle yalanladı         
10:42
İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı         
09:33
Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı?         
09:01
Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var         
07:43
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu         
20:55
Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar         
19:00
Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 12:57:22. #1.12#
SON DAKİKA: 'Türkiye ile Vatikan Diplomatik İlişkilere Doğru' adlı eser yayınlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement