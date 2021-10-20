Üye Girişi
Türkiye kara para konusunda gri listeye girebilir - Son Dakika

Türkiye kara para konusunda gri listeye girebilir

20.10.2021 19:03
Türkiye kara para konusunda gri listeye girebilir

Türkiye'nin, FATF tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı için "gri liste"ye alınması değerlendiriliyor.

Türkiye'nin, FATF tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı için "gri liste"ye alınması değerlendiriliyor. Türkiye bu listeye girmemek için özel bir ekip kurmuştu.Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından "gri liste"ye alınabilir. Financial Times'ın (FT) haberine göre, FATF Perşembe günü Paris'te bu konuda bir toplantı gerçekleştirecek ve büyük olasılıkla bu karar onaylanacak.

Habere göre, FATF Türkiye'nin Uluslararası İşbirliği İnceleme grubu tarafından özel izlemeye alınması tavsiyesinde bulundu. Gri liste olarak da bilinen bu grubun içerisinde Arnavutluk, Fas, Suriye, Güney Sudan ve Yemen gibi ülkeler bulunuyor. 39 üyeye sahip FATF kurulunun büyük ihtimalle tavsiyeye uyacağı belirtilirken, kaynakların bazıları ise bu onayın sadece bir formalite olacağını vurguladı.

Bu olası karar ise Türkiye'nin yabancı sermaye çekmeye zorlandığı bir dönemde yeni bir zorluk anlamına geliyor.

Yabancı yatırımların en düşük olduğu dönem

FT'ye konuşan yetkililerden birine göre, 39 üyeli genel kurulun Türkiye'ye dair kararı onaylaması "oldukça muhtemel". Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıla yaklaşan iktidarı döneminde yabancı yatırımların neredeyse en düşük seviyeye gerilediği bir döneme denk geldi. Hukuk ve para politikasına yönelik siyasi müdahalelere dair endişeler nedeniyle, ülkenin kronik ticaret açığını finanse etmek ve ekonomik büyümesine yakıt sağlamak için gerekli yabancı para girişi durma noktasında.

Gri liste adımı bu yıl dolar karşısında yüzde 20 değer kaybeden TL'ye bir darbe daha vurabilir. Üstelik aynı gün TCMB'nin faiz oranını tekrar aşağı çekme ihtimali de bulunuyor. Gri liste adımı, Avrupa Birliği (AB) üzerinde de Türkiye'yi kendi kara para aklama listesine dahil etmesi yönünde de baskı oluşturacak. Bu yıl mayıs ayında yayımlanan bir IMF araştırması, gri listenin ülke ekonomileri üzerinde "büyük ve önemli bir olumsuz etkisi olduğunu" ortaya koydu.

Çalışma, sıcak para olarak da adlandırılan kısa vadeli yatırımlarda Gayri Safhi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 3'ü kadar, doğrudan yabancı yatırımlarında da benzer oranda düşüşe neden olduğunu gösterdi. Türkiye için yüzde 3'lük bir azalma 23 milyar dolara tekabül ediyor.

Öte yandan ülkeden son yıllarda zaten büyük miktarda sıcak para çıkışı olduğu için etki sınırlı da kalabilir. TCMB verilerine göre hisse ve tahvillerdeki toplam yabancı yatırım büyüklüğü Ağustos ayı başında sadece 30.6 milyar dolar seviyesindeydi. Doğrudan yabancı yatırımlar da 2007'deki 19 milyara kıyasla geçen yıl 5.7 milyar dolarda kaldı. Ancak para çıkışı küçük miktarda olsa bile bu zaten büyük baskı altındaki yerel parayı çok daha olumsuz etkileyebilir.

Özel ekip kurulmuştu

Türkiye 2019 yılında bu listeye girme ihtimalinin belirginleşmesi ile birlikte harekete geçmiş ve Ankara'da emniyet bünyesinde "Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Bürosu"nu kurmuştu.

DW Türkçe'ye bilgi veren kaynaklar bu büronun temel amacının terörle mücadele kapsamında yakalanan suçluların sadece fiziki eylemlerinin değil aynı zamanda finansal hareketlerin de daha güçlü izlenmesini sağlamak olduğunu söyledi. Buna göre, ilk olarak Ankara'da 30 kişilik bir özel ekip kuruldu ve taşrada teşkilatlanmaya gidildi. Ekip Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile dirsek temasını arttırarak bu konuda çalışmalar yürüttü. Kaynaklara göre Türkiye bu konuda, "Terörle mücadele ettiğinizi söylüyorsunuz ancak finansman konusunda çalışan bir ekibiniz yok. Bu listeye girmek istemiyorsanız bu konuda soruşturma yürüten bir ekip kurmanız gerekiyor" şeklinde bir uyarı almış ve 2019'da hızla harekete geçmişti.

Savcılara bilgilendirme

Özellikle soruşturma yürüten savcılar bu konuda bilgilendirilecek ve finansman konusunda da suçlamaların üzerine gidilecekti. Zira savcılar kanıtlaması çok zor olduğu için terörün finansmanı konusunda soruşturma yürütmek yerine "üyelik" suçundan soruşturma yürütmeyi tercih ediyordu. Ancak planlanan eğitimler ve çalıştaylar pandemi nedeniyle yapılamadı.

Emre Eser

(c)

Türkiye kara para konusunda gri listeye girebilir

Togo Cumhuriyeti, Financial Times, Türkiye, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel Türkiye kara para konusunda gri listeye girebilir - Son Dakika


Son Dakika

İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a büyük saygısızlık 18:54 İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a büyük saygısızlık Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esecek! Yıldız futbolcular tek tek vedaya hazırlanıyor 18:07 Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esecek! Yıldız futbolcular tek tek vedaya hazırlanıyor Herkes bu ameliyatı bekliyordu! İşte domuz böbreğinin ölü bir insana nakil işleminin ilk sonuçları 17:37 Herkes bu ameliyatı bekliyordu! İşte domuz böbreğinin ölü bir insana nakil işleminin ilk sonuçları
80 yaşındaki kocasını öldüren sanığın kızı konuştu: Annemden değil babamdan şikayetçiyim, bizi döverdi 17:17 80 yaşındaki kocasını öldüren sanığın kızı konuştu: Annemden değil babamdan şikayetçiyim, bizi döverdi Galatasaray'dan transferde yılın atağı! Sevilen eski futbolcu Felipe Melo geri gelebilir 17:04 Galatasaray'dan transferde yılın atağı! Sevilen eski futbolcu Felipe Melo geri gelebilir Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada 16:06 Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada
Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı 15:50 Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti 14:53 Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
18:43 Son dakika! Van'da, 3.8 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem yaşandı
18:21 Haluk Bayraktar'dan, duygulandıran paylaşım! Özdemir Bayraktar'ın kulağa küpe olarak sıklıkla anlattığı hikayeyi paylaştı
18:19 Riva'daki kritik toplantıda neler konuşuldu? Burak Elmas tüm detayları anlattı
18:06 Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esecek! Yıldız futbolcular tek tek vedaya hazırlanıyor
18:03 Kılıçdaroğlu, Arınç'ın "CHP'nin oyları artıyor" yorumuna cevap verdi: Gerçeği gördüğü için çok mutluyuz
18:02 Konya'da 7 kişilik aileyi katleden Mehmet Altun'un 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisi istendi
17:37 Tutuklu yargılanan Halil Falyalı hastanede tedavi altına alındı
17:36 Herkes bu ameliyatı bekliyordu! İşte domuz böbreğinin ölü bir insana nakil işleminin ilk sonuçları
17:12 Son dakika:Bitcoin 66 bin 100 dolar seviyesinin üzerine çıkararak yeni bir rekor kırdı
17:04 Galatasaray'dan transferde yılın atağı! Sevilen eski futbolcu Felipe Melo geri gelebilir
Lokomotiv maçı öncesi Fatih Terim'den UEFA'ya tepki: Böyle bir mantığı anlamış değilim Lokomotiv maçı öncesi Fatih Terim'den UEFA'ya tepki: Böyle bir mantığı anlamış değilim         
19:03
Son dakika! Van'da, 3.8 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem yaşandı Son dakika! Van'da, 3.8 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem yaşandı         
18:43
Konya'da 7 kişilik aileyi katleden Mehmet Altun'un 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisi istendi Konya'da 7 kişilik aileyi katleden Mehmet Altun'un 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisi istendi         
18:03
Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı         
17:35
Son dakika:Bitcoin 66 bin 100 dolar seviyesinin üzerine çıkararak yeni bir rekor kırdı Son dakika:Bitcoin 66 bin 100 dolar seviyesinin üzerine çıkararak yeni bir rekor kırdı         
17:12
Son Dakika: LPG oto gaza 22 kuruş zam geldi Son Dakika: LPG oto gaza 22 kuruş zam geldi         
16:37
İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den "asgari ücret, vergiden muaf tutulsun" talebi         
15:51
Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı         
14:54
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacağı için mi il gezileri yapıyor?" sorusuna cevap verdi: Giderken benden izin aldı         
14:28
Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar         
14:21
Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı         
13:43
E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek         
13:19
Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu         
12:42
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı         
12:37
Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı         
12:13
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 19:11:10. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye kara para konusunda gri listeye girebilir - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement