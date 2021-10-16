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Türkiye Kent Konseyleri Platformunun genel kurulunda "iklim krizi" ele alındı - Son Dakika

Türkiye Kent Konseyleri Platformunun genel kurulunda "iklim krizi" ele alındı

16.10.2021 18:01
Türkiye Kent Konseyleri Platformunun genel kurulunda

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Güler, iklim değişikliğinin kıyılarda bulunan kentler üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini söyledi.

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Güler, iklim değişikliğinin kıyılarda bulunan kentler üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini söyledi.

Edirne Kent Konseyi ev sahipliğinde Edirne Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Kent Konseyleri Platformu 27. Genel Kurulu'nda, "İklim Krizi ve Kentler" başlıklı sunum yapan Prof. Dr. Güler, iklim değişikliğinin sel, kuraklık ve fırtına benzeri doğal afetlere neden olduğunu ifade etti.

İklim değişikliğinin kentler üzerinde ciddi etkiler oluşturmaya başladığını anlatan Güler, "Çünkü artık dünya nüfusunun büyük bölümü kentsel alanlarda yaşıyor." dedi.

Güler, iklim değişikliğinin gıda güvenliği, insan sağlığı, ekosistem ve su kaynaklarını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Özellikle kıyı şeridinde bulunan kentlerin olumsuz etkilere maruz kalabildiğini dile getiren Güler, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği kıtlık, kentsel ısı adası etkisi, aşırı hava olayları gibi pek çok olumsuz etkileri kentler üzerinde oluşturmaktadır. Bu sonuçlar kentleşme hızının arttığı dönemde küresel ısınmayla daha fazla karşı karşıya kalacağımızı gösterir. Kıyı nüfus alanı çok önemli. Çünkü iklim değişikliğinin en fazla etkilediği kentler kıyılardaki kentler. İklim değişikliğine bağlı olarak sulardaki yükselme ve alçalma yerleşim biçimini değiştirmektedir. Dünya nüfusunun önemli kısmının kıyı alanlarında yaşadığını düşündüğümüzde, kentsel sistemlerin bundan etkilenmemesi mümkün değildir."

Prof. Dr. Güler, iklim değişikliğinden kaynaklı sorunları merkezi ve yerel yönetimlerin iş birliği yaparak çözmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Trakya Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Kent Konseyleri Platformunun genel kurulunda 'iklim krizi' ele alındı - Son Dakika


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