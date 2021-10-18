Türkiye Maarif Vakfı, Afrika'da 25 ülkede eğitim veriyor - Son Dakika

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Afrika'da 25 ülkedeki 175 eğitim kurumuyla, 17 bin 565 öğrenciye eğitim veriyor.

TMV, dünya genelinde 47 ülkede 378 okul, 1 üniversite ve 14 eğitim merkezinde, yaklaşık 45 bin öğrenci ile Türkiye adına eğitim faaliyetleri yürütüyor.

Vakıf, Afrika'daki eğitim kurumu sayısını son 5 yılda önemli ölçüde attırdı. Afrika'daki eğitim kurumu sayısı, 2016'da 18 iken 2017'de 76'ya, 2018'de 125'e, 2019'da 144'e, 2020'de 151'e ve 2021'de 175'e yükseldi.

Afrika'da 25 ülkede 175 eğitim kurumuyla toplam 17 bin 565 öğrenciye eğitim veren TMV'nin Kara Kıta'da 18 yurdu da bulunuyor.

Vakıf, Afrika'da FETÖ ile iltisaklı 115 eğitim kurumunu da devraldı.