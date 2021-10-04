Türkiye'nin Bakü Büyükelçisinden şehit Tümgeneral Heşimov'un annesine ziyaret - Son Dakika

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan'da işgal altındaki toprakları kurtarmak için şehit düşenlerin simgesi haline gelen Tümgeneral Polat Heşimov'un annesi Semaye Heşimova'yı ziyaret etti.

Heşimovlar'ın evini ziyaret eden Büyükelçi Bağcı, anne Heşimova ve diğer aile bireyleriyle bir araya geldi. Büyükelçi Bağcı'ya Askeri Ateşe Tuğgeneral Zekeriya Yalçın ve Din Hizmetleri Müşaviri Zeki Yavuzyılmaz eşlik etti.

Büyükelçi Bağcı ve Din Hizmetleri Müşaviri Yavuzyılmaz'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu ziyarette şehitler için dualar edildi.

Bağcı, burada yaptığı konuşmada, Tümgeneral Polat Heşimov'un ve tüm şehitlerin gönüllerde yaşadığını söyledi.

Anne Semaye Heşimova da ziyaretleri için Büyükelçi Bağcı'ya teşekkür etti. Karabağ savaşında Türkiye'nin desteklerini hatırlatan Heşimova, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkına teşekkürlerini iletti.

Büyükelçi Bağcı, anne Heşimova'nın elini öptü, Türk bayrağı hediye etti.

Milli Kahraman Polat Heşimov

Ermenistan ordusu 12 Temmuz 2020'de Tovuz ili yakınlarındaki bazı stratejik mevzileri ele geçirmek için saldırı başlattı.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun bu saldırısını geri püskürttü. Sınır hattında günlerce süren yoğun çatışmada, Tümgeneral Heşimov şehit düştü.

Tümgeneral Heşimov'un şehadet haberini alan Azerbaycan halkı, meydanları doldurarak Ermenistan'ın saldırılarını protesto etti. Halkın bu tepkisi Azerbaycan için işgal altındaki topraklarının kurtarılmasının işaret fişeği oldu.

Tümgeneral Polat Heşimov'u son yolculuğuna binlerce vatandaş uğurladı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Heşimov'a "Milli kahraman" unvanı verdi.