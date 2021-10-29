Türkiye'nin Bern Büyükelçiliğinde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy ve Zürih Başkonsolosu Hasan Emre Uygun'un ev sahipliğinde, büyükelçilik rezidansında verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna, İsviçre Türk toplumunun tanınmış simaları katıldı.

Program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yaklaşık 6 ay önce göreve başlayan Büyükelçi Acarsoy, 1915'ten bu yana İsviçre'de faaliyet gösteren Türkiye Büyükelçiliğine atanan ilk kadın büyükelçi olmaktan ve İsviçre Türk toplumuyla ilk kez Cumhuriyet Bayramı kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Türkiye'nin 2000 yılında 8 olan kadın büyükelçi sayısı bugün 72'yi bulmuştur" diyen Acarsoy, kadınların tüm büyükelçiler arasındaki oranının yüzde 25 olduğunu aktardı.

Acarsoy, Türk diplomasisinde kadınların yerinin ve öneminin, diğer ülkelere örnek teşkil edecek bir seviyeye ulaştığının altını çizdi.

Büyükelçi Acarsoy, konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajını okuyarak bitirdi.

Zürih Başkonsolosu Uygun ise "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümünü gururla ve sevinçle kutlamak üzere Bern Büyükelçiliğimizin çatısı altında, bu tarihi binada sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Uygun, Zürih Başkonsolosu olarak ilk kez vatandaşların bayramını kutlamanın heyecanını yaşadığını kaydetti.

Resepsiyonda, davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.