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Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, Katar ile yılbaşından önce yeni anlaşmalar imzalanacağını söyledi - Son Dakika

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, Katar ile yılbaşından önce yeni anlaşmalar imzalanacağını söyledi

28.10.2021 17:11
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, Katar ile yılbaşından önce yeni anlaşmalar imzalanacağını söyledi

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Türkiye ve Katar'ın, yılbaşından önce başkent Doha'da yapılacak Ortak Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nda yeni anlaşmalar imzalayacağını belirtti.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Türkiye ve Katar'ın, yılbaşından önce başkent Doha'da yapılacak Ortak Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nda yeni anlaşmalar imzalayacağını belirtti.

Göksu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı münasebetiyle düzenlediği basın toplantısında, Katar-Türkiye ilişkilerinin, son yıllarda iki halkın yararına olacak şekilde sıçrayış gösterdiğini ifade etti.

Ortak Yüksek Stratejik Komite'nin oluşturulduğu 2015 yılından bu yana Katar ile Türkiye arasında 68 anlaşma ve iş birliği protokolü imzalandığına dikkati çeken Göksu, "İki ülke arasındaki güçlü ilişkiler, sadece ortak çıkarlarımıza değil, aynı zamanda karşılıklı samimi kardeşliğe de dayandığından birçok alanda büyük ilerleme kaydetti." dedi.

Uluslararası sorunların çözümünde arabuluculuk ve diyalogdan yana takındıkları tavır açısından Türkiye ile Katar'ın dış politikalarının aynı ilkelere sahip olduğunu belirten Göksu, her iki ülkenin, halkların çıkarlarını gerçekleştirecek hak ve adaletin yanında saf tuttuğunu vurguladı.

Göksu, "Türkiye ve Katar, yılbaşından önce başkent Doha'da yapılacak Ortak Yüksek Stratejik Komite toplantısında yeni anlaşmalar imzalayacak." ifadelerini kullandı.

Ekonomik ilişkiler

İki ülkenin ekonomik ilişkilerine de değinen Göksu, "Karşılıklı ticaret hacmi, son on yılda 340 milyon dolardan 2,24 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıllarda bu rakamın büyük artış göstereceğine eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Katar'da inşaat başta olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 619 Türk firması bulunduğunu; Türkiye'de de çeşitli sektörlerde çalışmalarda bulunan 182 Katar firmasının olduğunu kaydeden Göksu, "Ticari ilişkilerimizin güçlendirilmesi sonucu Katar'ın Türkiye'deki doğrudan yatırımları artış kaydetti ve Katar'ın Türkiye'deki toplam yatırım bakiyesi 2020 yılı sonuna kadar 33,2 milyar dolar oldu. Türkiye'nin Katar'daki doğrudan yatırımları ise 118 milyon doları buldu." diye konuştu.

Eğitim bursları

Türk-Katar ilişkilerinin çeşitli ve kapsamlı olduğunu aktaran Göksu, Türkiye Maarif Vakfı'yla, Katar Üniversitesi ve Lucille Üniversitesi'nin Türkiye'den Katar'da okumak üzere gelen öğrencilere tam burs sağlamak için anlaştığını belirtti.

Katar Üniversitesi'nin bu yıl otuz Türk öğrenciyi kabul ettiğini ifade eden Göksu, Lucille Üniversitesi'nin ise Arapça öğrendikten sonra tam burslu olarak lisans derecesindeki çeşitli alanlarda on Türk öğrenciye yer verdiğini kaydetti.

Suriye ve Afganistan meseleleri

Katar ve Türkiye arasındaki bölgesel ve uluslararası ortak çıkar dosyalarına değinen Göksu, Suriye'de siyasi çözüme destek verildiğini belirtti.

Türk Büyükelçi, Katar'ın, Afgan halkı için diplomatik, insani ve lojistik düzeylerde barış ve istikrar sağlamak için sarf ettiği önemli çabalara ve kritik rolüne övgüde bulundu.

Göksu Katar'ın rolüyle ilgili olarak, "Katar, çatışma bölgelerinde barışı tesis etme çabalarıyla dünyanın saygısını kazandı ve Doha uluslararası çatışmalarda diyaloğun başkenti haline geldi." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Göksu son olarak 2 Ekim'de gerçekleştirdiği Şura Meclisi seçimlerinden Katar'ı dolayı tebrik etti.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, Katar ile yılbaşından önce yeni anlaşmalar imzalanacağını söyledi
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, Katar ile yılbaşından önce yeni anlaşmalar imzalanacağını söyledi
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, Katar ile yılbaşından önce yeni anlaşmalar imzalanacağını söyledi
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, Katar ile yılbaşından önce yeni anlaşmalar imzalanacağını söyledi
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, Katar ile yılbaşından önce yeni anlaşmalar imzalanacağını söyledi

Türkiye, Katar, Göksu, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, Katar ile yılbaşından önce yeni anlaşmalar imzalanacağını söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, Katar ile yılbaşından önce yeni anlaşmalar imzalanacağını söyledi - Son Dakika
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