Türkiye'nin dört bir yanından Şırnaklı birlik ve beraberlik için Balveren'de buluştu - Son Dakika

Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan yüzlerce Şırnaklı, düzenlenen organizasyon kapsamında Balveren beldesinde birlik ve beraberlik için bir araya geldi.

Yıllardır ekim ayının ilk perşembe günü düzenlenen yemekli etkinlik için Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan Şırnaklılar Balveren beldesinde toplanıyor.

Geleneği sürdüren ve bu yıl da beldede buluşan ziyaretçiler için hazırlanan yemekler, kurulan yer sofrasında ikram edildi.

Mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarını dualarla yad etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından birlik ve beraberliğin devamı için dua edildi.

"Şırnaklılar buraya akın ediyor"

Mersin'den gelerek etkinliğe katılan Ali Artuç, bu geleneğin yıllardır sürdüğünü belirterek, "Ekim ayının ilk perşembe gününde buluşuyoruz. Kırgınlıkları, küskünlükleri bugünlerde son erdiriyor, insanları barıştırıyoruz." dedi.

Artuç, etkinliğe katılan tüm Şırnaklıların barış ve kardeşlik içinde bir gün geçirdiklerini söyleyerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ben hayatım boyunca sürekli geldim, bundan sonra da sağ oldukça geleceğim. Mezarlık ziyareti vaktinde diğer illerde yaşayan bütün Şırnaklılar buraya akın ediyor. Mezarlık ziyareti ve birbirleriyle kaynaşmak için geliyorlar. Bu geleneği devam ettireceğiz." diye konuştu.

Mardin'den eşi ile gelen Taybet Sidar ise etkinliğin festival havasında geçtiğini, her yıl burada akrabalarıyla buluştuğunu aktardı.

"Geleneğimiz dedelerimizden kaldı"

Vatandaşlardan Feyzullah Artuç ise yaklaşık 300 yıldır bu geleneğin sürdüğünü ve festival tadında yapıldığını dile getirdi.

Salgın nedeniyle geçen sene etkinliğin yapılmadığını anlatan Artuç, bu yıl da katılımın azaldığını söyledi.

Artuç, "Bu geleneğimiz dedelerimizden kaldı. Biz de bundan sonraki nesillere bu şekilde aktarılacağız. Balveren beldesi nüfusuna kayıtlı Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlarımızla bir arada bir gün geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.