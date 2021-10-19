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Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı - Son Dakika

Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı

19.10.2021 10:02
Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığını bildirdi.

Muş, sosyal medya hesabından Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı paya ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığına işaret eden Muş, "Bu rakam, 1980'de yüzde 0,14, 2000'de yüzde 0,43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye'nin." ifadelerini kullandı.

Mehmet Muş, Cumhuriyet, Türkiye, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı - Son Dakika
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