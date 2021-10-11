Türkiye'nin en akıllı otoyolunda geçişler yüzde 100 arttı - Son Dakika

TÜRKİYE'nin en akıllı otoyolu Ankara- Niğde Otoyolu'nu kullanan günlük araç sayısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yüzde 20 ve yüzde 40 oranındaki indirimin ardından yüzde 100 arttı.

Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan, Edirne'den başlayarak, İstanbul ve Ankara üzerinden Güneydoğu'ya kadar uzanan otoyolun kesintisiz sağlanmasında önem arz eden toplam 330 kilometre uzunluğundaki Ankara-Niğde Otoyolu 10 ay önce hizmete girdi. Geçen temmuz ayında otoyolda yüzde 20 ila 40 arasında indirim yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, indirim kararını "Niğde- Ankara akıllı otoyolunu kullanan vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Artık bu otoyolda sürücülerimiz otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve TIR'ları ile de yüzde 40 indirimli olarak seyahat edebilecek" sözleriyle duyurdu. 208 olay algılama kamerası, 335 akıllı ulaşım saha yönetim ünitesi ve 687 dijital ortam sunucusu kurulumu ile Türkiye'nin en akıllı otoyolunda indirimle birlikte geçişler yüzde 100 artarak günlük 6 bin civarından 12 bin araca ulaştı.