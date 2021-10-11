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Türkiye'nin en akıllı otoyolunda geçişler yüzde 100 arttı - Son Dakika

Türkiye'nin en akıllı otoyolunda geçişler yüzde 100 arttı

11.10.2021 15:08
Türkiye'nin en akıllı otoyolunda geçişler yüzde 100 arttı

Türkiye'nin en akıllı otoyolunda geçişler yüzde 100 arttıTÜRKİYE'nin en akıllı otoyolu Ankara-Niğde Otoyolu'nu kullanan günlük araç sayısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yüzde 20 ve yüzde 40 oranındaki indirimin ardından yüzde 100 arttı.

Türkiye'nin en akıllı otoyolunda geçişler yüzde 100 arttı

TÜRKİYE'nin en akıllı otoyolu Ankara- Niğde Otoyolu'nu kullanan günlük araç sayısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yüzde 20 ve yüzde 40 oranındaki indirimin ardından yüzde 100 arttı.

Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan, Edirne'den başlayarak, İstanbul ve Ankara üzerinden Güneydoğu'ya kadar uzanan otoyolun kesintisiz sağlanmasında önem arz eden toplam 330 kilometre uzunluğundaki Ankara-Niğde Otoyolu 10 ay önce hizmete girdi. Geçen temmuz ayında otoyolda yüzde 20 ila 40 arasında indirim yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, indirim kararını "Niğde- Ankara akıllı otoyolunu kullanan vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Artık bu otoyolda sürücülerimiz otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve TIR'ları ile de yüzde 40 indirimli olarak seyahat edebilecek" sözleriyle duyurdu. 208 olay algılama kamerası, 335 akıllı ulaşım saha yönetim ünitesi ve 687 dijital ortam sunucusu kurulumu ile Türkiye'nin en akıllı otoyolunda indirimle birlikte geçişler yüzde 100 artarak günlük 6 bin civarından 12 bin araca ulaştı.

'İNDİRİM FAYDALI OLDU'ERG Holding CEO'su Tijen Sipahi, Ankara-Niğde Otoyolunun uluslararası erişimin yanı sıra ticari ve turistik ulaşımı da kesintisiz hale getiren ulaşım ağı olduğunu söyledi. Tijen Sipahi otoyoldan günlük 12 bin araç geçişinin yapıldığını belirterek, "Otoyolumuzda sağlanan indirim faydalı oldu. Bu indirimle yaklaşık yüzde 100'lük bir taşıt geçişi artışı sağlandı otoyolumuzda. Bunun bizim otoyol hizmet tesislerimize, orada çalışanlara, hane halkına hepsine kazandırdıkları var. Otoyolda 10 hizmet tesisi var. Hizmet tesisleri artı işletme bakım ile birlikte hane halkını da katınca 20-25 bin kişiye faydamız dokunuyor. Bu milli bir proje baktığınızda. İnsanlara geçim kaynağı sağlıyorsunuz. O inşaat bittikten sonra aynı etkiyi otoyol hizmet tesisleriyle yaratıyorsunuz" dedi.'YERLİ VE MİLLİ SİSTEMLE YAPILDI'

Sipahi, otomobillerde yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve TIR'larda uygulanan yüzde 40 indirim ile ücretlerin en düşük 78,5 lira, en yüksek 243 lira olduğunu belirterek, "'Türkiye'nin en akıllı otoyolu', yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile birlikte yapıldı. Sistem sayesinde otoyol, tek bir ana kontrol merkezinden yönetiliyor. Sistem kapsamında otoyola 3 omurga halinde 1,3 milyon metrelik fiber optik kablo altyapısı döşendi; otoyol boyunca 500 trafik sensörünün yanı sıra 9 meteorolojik ölçüm istasyonu, 208 olay algılama kamerası, 335 akıllı ulaşım saha yönetim ünitesi ve 687 dijital ortam sunucusu kurulumu yapıldı. Otoyolda bir kaza meydana geldiğinde ya da bir araç durduğunda, bir yaya girdiğinde, canlı bir hayvan görüldüğünde 'akıllı' denilen sistem devreye giriyor ve müdahale sağlanıyor" diye konuştu.

TEM Otoyolu, Tragger, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Türkiye'nin en akıllı otoyolunda geçişler yüzde 100 arttı - Son Dakika
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