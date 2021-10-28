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Türkiye'nin en yüksek barajı, 10 yılda kendini amorti edecek - Son Dakika

Türkiye'nin en yüksek barajı, 10 yılda kendini amorti edecek

28.10.2021 11:22
Türkiye'nin en yüksek barajı, 10 yılda kendini amorti edecek

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın inşaatı tamamlandı.

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın inşaatı tamamlandı. Barajın ulaşım ağı ve yeni yerleşim yeriyle birlikte projeye 8 yılda, 20 milyar TL harcandı. Yıl sonunda su tutacak olan ve milli ekonomiye yıllık 2 milyar TL katkı sağlayacak proje, 10 yılda kendini amorti edecek.

Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde, dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısıyla temeli atılan Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santralinin inşaatı tamamlandı. 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral yer alıyor. Proje, Türkiye'nin öz kaynaklarıyla tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edildi. Yıl sonunda su tutmaya hazırlanan barajla Antalya büyüklüğünde bir kentte yaklaşık 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

GÖVDE 100 KATLI GÖKDELENE EŞİTBaraj inşaatında, 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselecek olan 275 metrelik gövde inşa edildi. Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanıldı. Proje, günde 3 hava hattıyla taşımalı 6 bin 500 metreküp beton döküldü.Devlet Su İşleri (DSİ) 26'ncı Bölge Müdürlüğü Yusufeli Barajı ve HES Şube Müdürü Sezai Yıldız, "Yusufeli Barajı'nda gövde inşaatlarımızı temmuz ayında tamamladık. Yıl sonu itibarıyla su tutma noktasında herhangi bir eksiğimiz kalmayacak. Toplam kurulu gücümüz 558 megavat, yıllık enerji üretimimiz ise yaklaşık 1 milyon 888 bin kilovat saattir. Bu da illi ekonomiye 2 milyar TL'lik bir katkı sağlayacak. Yusufeli Barajı'nın inşaat maliyetleri yanında bir de alt kalemlerde yapılan çalışmalar var. Ortalama 20 milyar TL'lik bir yatırım maliyeti söz konusudur. Milli ekonomiye 2 milyar TL'lik katkısı olacak Yusufeli Barajı, yaklaşık 10 yılda kendisini amorti edecek. 12'nci ayda su tutacağımız için program dahilinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda yeni ilçe merkezi, kısmen ve tamamen su altında kalacak köylerin yeni yerleşim yerlerindeki çalışmalar sürüyor, aynı zamanda su altında kalacak kara yolları noktasında da 64 kilometrelik yolun 55 kilometresi tünelden oluşuyor. Tüm bu çalışmaların yıl sonunda tamamlanması için çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.'EKSTREM MÜHENDİSLİK YÖNTEMLERİ KULLANILDI'

İnşaat Mühendisi Nihal Akkaya da "Yusufeli Barajı'nda artık sona gelindi. Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajının gövde inşaatı tamamlandı. Şu an enerji yapılarında bazı çalışmalar devam ediyor. Bu projede birçok ilke imza atıldı, zorlu topoğrafik yapıda birçok başarılı işlemler yürütüldü. Türkiye'nin en ekstrem mühendislik yöntemleri kullanıldı. Bu projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" dedi.


Türkiye'nin en yüksek barajı, 10 yılda kendini amorti edecek
Türkiye'nin en yüksek barajı, 10 yılda kendini amorti edecek
Türkiye'nin en yüksek barajı, 10 yılda kendini amorti edecek
Türkiye'nin en yüksek barajı, 10 yılda kendini amorti edecek
Türkiye'nin en yüksek barajı, 10 yılda kendini amorti edecek
Türkiye'nin en yüksek barajı, 10 yılda kendini amorti edecek
Türkiye'nin en yüksek barajı, 10 yılda kendini amorti edecek
Türkiye'nin en yüksek barajı, 10 yılda kendini amorti edecek
Türkiye'nin en yüksek barajı, 10 yılda kendini amorti edecek
Türkiye'nin en yüksek barajı, 10 yılda kendini amorti edecek
Türkiye'nin en yüksek barajı, 10 yılda kendini amorti edecek
Türkiye'nin en yüksek barajı, 10 yılda kendini amorti edecek
Türkiye'nin en yüksek barajı, 10 yılda kendini amorti edecek

Yusufeli Barajı, Türkiye, Artvin, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en yüksek barajı, 10 yılda kendini amorti edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin en yüksek barajı, 10 yılda kendini amorti edecek - Son Dakika
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