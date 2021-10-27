PODGORİCA - Türkiye'nin hibe ettiği 100 bin doz Kovid-19 aşısı Karadağ'a ulaştı - Son Dakika

Türkiye'nin hibe ettiği 100 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya getirildi.

Sinovac aşılarını teslim alan Karadağ Sağlık Bakanı Jelena Borovinic Bojovic, Türkiye'nin aşı yardımının iki ülkenin iyi ilişkilerinin göstergesi olduğunu söyleyerek vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan da yardımlaşma ve dayanışmayla salgınla daha kolay mücadele edileceğini belirterek salgının aşıyla daha hızlı sona ereceğini sözlerine ekledi.