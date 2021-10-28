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Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla BRTK'ya konuştu Açıklaması - Son Dakika

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla BRTK'ya konuştu Açıklaması

28.10.2021 16:21
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla BRTK'ya konuştu Açıklaması

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, "Hidrokarbon kaynaklarının adilane paylaşımına dair Kıbrıs Türk tarafının iş birliği önerisi gibi bu teklife ve tüm iş birliği çağrılarına kulak tıkayan Rum tarafıdır.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, "Hidrokarbon kaynaklarının adilane paylaşımına dair Kıbrıs Türk tarafının iş birliği önerisi gibi bu teklife ve tüm iş birliği çağrılarına kulak tıkayan Rum tarafıdır." dedi.

Büyükelçi Başçeri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bayrak Radyo Televizyon Kurumuna (BRTK) konuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhuriyet Bayramı kutlama ve etkinlikleri, Büyükelçi Başçeri'nin konuşmasıyla başladı.

Başçeri "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümünü büyük sevinç ve kıvançla kutluyoruz. Bu tarihi ve önemli gün hepimize kutlu olsun. Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki işgalci güçlere karşı giriştiği kurtuluş mücadelesinde ve akabinde Cumhuriyet'in ilanından sonraki yıllardaki kalkınma hamlesinde, dünyadaki diğer uluslara ilham veren kahramanlık, özveri ve başarı örneği sergilemiştir." ifadelerini kullandı.

İstiklal Harbi'ni veren ve zaferin ardından Cumhuriyet'i kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Meclis'i ve ordunun tüm kahramanlarını şükranla yad eden Başçeri, Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne ülkenin gelişmesi, büyümesi, kalkınması için çalışmış, gayret göstermiş, ter dökmüş, katkıda bulunmuş herkesi minnetle hatırladıklarını belirtti.

Başçeri, "KKTC'deki kardeşlerimiz de, 1571'den bu yana Türk milletinin şanlı bayrağını bu Ada'da dalgalandırarak, 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanıyla birlikte Cumhuriyet ilkelerine sıkı sıkıya bağlanmışlar ve bu mutlu günü kendi bayramları olarak benimsemişlerdir. Bugün bu coşkuyu onlarla birlikte yaşamaktan onur duyuyorum." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, uzun, çetin ve zorluklarla dolu Milli Mücadele'nin sonunda kurulduğunu anımsatan Başçeri, Türkiye'nin Atatürk ilkelerinin yol göstericiliğinde, geçmişinden gelen güçlü insani ve adil devlet anlayışıyla bugün her zamankinden daha güçlü bir şekilde dünya sahnesinde yer aldığını vurguladı.

Başçeri, "Bu onurlu ve güçlü duruş, Türkiye'nin geniş bir coğrafyada izlediği politikalara da yansımış durumdadır. Siyasi ve insani krizlerin, çatışmaların eksik olmadığı zor bir coğrafyada bulunan ülkemiz, bu sorunların çözümünde etkin bir rol oynamakta, milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. İnsana ve değerlerine saygı, adalet, vefa ilkelerini benimseyen Türkiye, dünyanın çeşitli bölgelerinde güvenlikten yoksun ve zorluklar içinde yaşayan insanlara yardım elini uzatan, mazlumların sesine kulak veren ender ülkelerden birisidir. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlandığımız bir dönemde, demokrasi ve kalkınma mücadelesini birçok engeli aşarak sürdürmeye devam etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de KKTC ile hak ve menfaatlerini sonuna kadar koruduğunu, her türlü haksızlığın ve oldubittinin önüne geçmekte kararlı olduğunun altını çizen Başçeri, bölgenin huzur, barış, istikrar, iş birliği ve refahla anılmasını arzuladıklarını söyledi.

Bu doğrultuda yapıcı öneriler sunarak fırsatları birlikte değerlendirme tekliflerinde bulunduklarına ilişkin Başçeri, Türkiye'nin ilgili tüm tarafların yer alacağı Doğu Akdeniz Konferansı önerisinin bu yöndeki iradenin tezahürlerinden biri olduğuna işaret etti.

"KKTC'nin iki devletli çözüm önerisini desteklemekteyiz"

Büyükelçi Başçeri, şöyle devam etti:

"Hidrokarbon kaynaklarının adilane paylaşımına dair Kıbrıs Türk tarafının iş birliği önerisi gibi bu teklife ve tüm iş birliği çağrılarına kulak tıkayan Rum tarafıdır. İçinde bulunduğumuz sonbahar aylarında sondaj çalışmalarını yeniden başlatacağını duyuran Rum tarafının bu yönde adım atması halinde, kimin tek yanlı faaliyetler gerçekleştirdiğini, kimin gerginliği artırdığını uluslararası toplum bir kere daha görecektir. Türkiye ve KKTC'yi tek taraflı kararlarla yolundan çevirebileceklerini sananlara gerçekleri göstermek görevimizdir.

Kıbrıs'ta çözüm konusunda yarım asırdan bu yana önü açık, sonu gelmeyen müzakerelerde tartışılmakta olan ömrünü tamamlamış çözüm modelleri ile daha fazla zaman kaybedilmemesi gerekmektedir. Bu nedenle, KKTC'nin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüm önerisini desteklemekteyiz. KKTC'nin bir yıl önce attığı ve ezberleri bozan, Kapalı Maraş konusundaki adımın önemini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Yıllardır atıl durumda kalan bu bölgenin çözümsüzlüğün değil, artık Kıbrıs Adası'nın huzurlu ve müreffeh geleceğinin sembolü olacağına inanmaktayız."

Başçeri, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm kahraman şehit ile gazileri rahmet ve minnetle andı.

Türkiye, Lefkoşa, Kıbrıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla BRTK'ya konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla BRTK'ya konuştu Açıklaması - Son Dakika
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