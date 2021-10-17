Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi, Nijer Ulusal Meclisi Türkiye Dostluk Grubu'yla görüştü - Son Dakika

Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi, Nijer Ulusal Meclisi Türkiye Dostluk Grubu'yla görüştü

Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, Nijer Ulusal Meclisi Türkiye Dostluk Grubu üyeleriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, Nijer Ulusal Meclisi Türkiye Dostluk Grubu üyeleriyle bir araya geldi. Büyükelçi Arı, Nijer Ulusal Meclisi Türkiye Dostluk Grubu üyelerini büyükelçilik konutunda ağırladı. Nijerli milletvekillerine Türk dış politikasıyla ilgili güncel konular hakkında sunum yapan Arı, Türkiye'nin Afrika kıtasıyla her alanda ilişkilerinin geliştiğine dikkati çekti. Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Dr. Daouda Marthe, parlamenter diplomasiye önem verdiklerini, Türkiye-Nijer ilişkilerinin bu boyutuna da katkı yapmaya hazır olduklarını belirtti. Büyükelçi Arı'nın milletvekilleriyle toplantısına, TİKA Niamey Program Koordinasyon Ofisi Müdürü İrfan Pamuk, Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi Başhekimi Levent Akbulut, Türkiye Maarif Vakfı Nijer Temsilcisi adına Bayram Erdem, MTA Uluslararası Madencilik Anonim Şirketi (MTAIC) Nijer Müdürü Bayram Ali Mert ve bazı Türk işadamları da katıldı. Nijer'de 27 Aralık 2020'de düzenlenen milletvekili seçimleri sonrasında Ulusal Meclis, yeni üyeleriyle ilk toplantısını 22 Mart 2021'de yapmıştı. Nijer Ulusal Meclisindeki Türkiye Dostluk Grubu, 36 üyeyle en kalabalık dostluk grupları arasında yer alıyor.

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