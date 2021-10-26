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Türkiye'nin partner ülkesi olduğu MCE Fuarı, martta İtalya'da kapılarını açacak - Son Dakika

Türkiye'nin partner ülkesi olduğu MCE Fuarı, martta İtalya'da kapılarını açacak

26.10.2021 18:13

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, Türkiye'nin partner ülkesi olduğu İtalya'daki Mostra Convegno Expocomfort (MCE) Fuarı'nın Türk iklimlendirme sektörü için çok önemli bir yapı taşı olduğunu belirterek, "İnşallah İtalya'daki fuarda...

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, Türkiye'nin partner ülkesi olduğu İtalya'daki Mostra Convegno Expocomfort (MCE) Fuarı'nın Türk iklimlendirme sektörü için çok önemli bir yapı taşı olduğunu belirterek, "İnşallah İtalya'daki fuarda da gayet başarılı bir organizasyonumuz olacak. Organize şekilde tüm hazırlıklarımızı tamamlıyoruz ve fuar şirketiyle de görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

İtalya'nın Milano kentinde düzenlenecek iklimlendirme ve yenilenebilir enerji alanlarında dünya çapında bir etkinlik olan Mostra Convegno Expocomfort (MCE) Fuarı'nın tanıtım toplantısı, Türkiye'deki İtalya Başkonsolosluğu'nda yer alan Venedik Sarayı'nda yapıldı.

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Şanal, toplantıda yaptığı konuşmada, fuarın Türk iklimlendirme sektörü için çok önemli bir yapı taşı olduğunu söyledi.

Salgın nedeniyle dijital ortamda etkinliklere devam ettiklerini ve bunların da kendilerine büyük tecrübeler kazandırdığını ifade eden Şanal, "İnşallah İtalya'daki fuarda da gayet başarılı bir organizasyonumuz olacak. Gün itibarıyla baktığımızda bizler organize şekilde tüm hazırlıklarımızı tamamlıyoruz ve fuar şirketiyle de görüşmelerimiz devam ediyor. En son fuara 119 firmayla katılmıştık ve en fazla katılım sağlayan ülke bizdik." ifadelerini kullandı.

İtalya ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin gayet iyi seviyede olduğunu belirten Şanal, "Yıllardan beri gayet güzel ilişkilerimiz var. İklimlendirme sektörü olarak da karşılıklı ticaret hacmimiz 800 milyon dolar seviyesinde. Biz yapacağımız çalışmalarla, yeni bağlantılarla ve bunu milyar doların üzerine çıkarmayı planlıyoruz." dedi.

"Mostra Convegno Expocomfort Fuarı Türkiye'yi partner ülke olarak seçti"

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini ise Türkiye'nin İtalya ile olan ticaret hacmini arttırmayı hedefleyen ve bu çerçevede faaliyet gösteren İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği'nin İtalya ve Türkiye'de olmak üzere birçok fuarın temsilciliğini yürüttüğünü bildirdi.

Mostra Convegno Expocomfort Fuarı'nın da Türkiye'de temsilciliğini yürüttüklerini aktaran Manzini, şunları kaydetti:

"8-11 Mart 2022'de Fiera Milano Rho fuar alanında gerçekleşecek olan 42. edisyonunda Türkiye partner ülke olarak yer alacaktır. HVAC sektörünün gelişimi için önemli ülkelerle iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlayan Mostra Convegno Expocomfort Fuarı, 2022 edisyonunda Türkiye'yi partner ülke olarak seçmiştir. Şüphesiz ki Türkiye'nin partner ülke olarak yer alacağı bu edisyona katılımda bulunacak Türk şirketlerinin, yapılacak olan tanıtım ve reklam çalışmalarıyla uluslararası platformda görünürlükleri artacaktır."

"Şu ana kadar 100 firma katılımını onayladı"

Fuara kayıtların devam ettiğini ve Türkiye'den şu ana kadar 100 firmanın katılımını onayladığını bildiren Manzini, Türkiye'nin partner ülke olması vesilesiyle Türkiye'den katılım sağlayacak firmalara özel fırsatlar sunulacağını, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği'nin katılım sağlayacak firmalara her konuda tam destek vereceğini söyledi.

İtalya Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Ofisi Müdürü Gianluca Guerrier da fuarın sektör açısından çok önemli olduğunu, İtalyan ve Türk firmalar için büyük imkanlar sunduğunu vurguladı.

İklimlendirme sektörünün her yıl artan bir ekonomik değeri olduğunu aktaran Guerrier, İtalya'da devletin de sektöre sağladığı teşvikler olduğunu bildirdi.

Reed Exhibitions İtalya Genel Müdürü Massimiliano Pierini de Mostra Convegno Expocomfort Fuarı'na ilişkin bir sunum yaptı.

Türkiye'nin partner ülkesi olduğu MCE Fuarı, martta İtalya'da kapılarını açacak
Türkiye'nin partner ülkesi olduğu MCE Fuarı, martta İtalya'da kapılarını açacak
Türkiye'nin partner ülkesi olduğu MCE Fuarı, martta İtalya'da kapılarını açacak
Türkiye'nin partner ülkesi olduğu MCE Fuarı, martta İtalya'da kapılarını açacak
Türkiye'nin partner ülkesi olduğu MCE Fuarı, martta İtalya'da kapılarını açacak

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, İtalya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin partner ülkesi olduğu MCE Fuarı, martta İtalya'da kapılarını açacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin partner ülkesi olduğu MCE Fuarı, martta İtalya'da kapılarını açacak - Son Dakika
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