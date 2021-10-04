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Türkiye'nin uzay alanında hedefi Ay'a ulaşmak - Son Dakika

Türkiye'nin uzay alanında hedefi Ay'a ulaşmak

04.10.2021 13:11
Türkiye'nin uzay alanında hedefi Ay'a ulaşmak, System.String[]

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Uzay Bilimleri Dairesi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, Türkiye'nin uzay ve havacılık alanında şu anki hedeflerinin Ay'a ulaşmak olduğunu belirterek, "Ay'a ulaşmamız lazım. Ay'a bir şekilde ulaşalım ve ondan sonra oraya araç indirelim. Ay'a ulaşmayı hedefliyoruz.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Uzay Bilimleri Dairesi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, Türkiye'nin uzay ve havacılık alanında şu anki hedeflerinin Ay'a ulaşmak olduğunu belirterek, "Ay'a ulaşmamız lazım. Ay'a bir şekilde ulaşalım ve ondan sonra oraya araç indirelim. Ay'a ulaşmayı hedefliyoruz. Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir Türk astronotu göndermeyi hedefliyoruz. Fırlatma yeteneğimizi şu anda geliştirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili çok önemli atılımlar yapılıyor. Mesela şu an şu saatlerde Ay'a gidecek araçla ilgili ya da Ay yörüngesine ulaşacak araçla ilgili test çalışmaları yapılıyor." dedi.

Eğitim Bilimleri Okulları'nca 4-10 Ekim Uzay Haftası kapsamında çevrim içi "1. Online Uzay Sempozyumu" düzenlendi.

Prof. Dr. İbrahim Küçük, sempozyumda Türkiye'nin uzay çalışmaları alanında neler yaptığını anlattı.

Türkiye'nin yapmış olduğu uzayla ilgili faaliyetler, uydu üretimi veya uydu gönderme açısından askeri ve sivil olarak düşünüldüğünde TUA olarak sivil tarafta olduklarını kaydeden Küçük, BM'nin uzayın barışçıl kullanımıyla ilgili vermiş olduğu kararlar çerçevesinde çalışmalarını sürdürme amacında olduklarını söyledi.

Gözlemevlerinde optik bölgede gözlemler yapıldığını anlatan Küçük, "Yani bir mercek ve ayrı sistemlerden oluşan teleskoplar var. Ancak Erciyes Üniversitesi Gözlemevi ile Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Gözlemevi diğerlerinden farklı. Erciyes Üniversitesi'nde bir çanak antenimiz ve radyo teleskopumuz var. Doğu Anadolu Gözlemevi'nde ise yeni kuruluyor. 4 metrelik bir ayna çapına sahip teleskopumuz olacak. Yani bu neredeyse Avrupa'nın en büyük teleskopu." diye konuştu.

Türkiye'de uzay çalışmalarının genelde üniversitelere bağlı olarak çalıştığını belirten Küçük, 1868 yılında Kandilli Rasathanesi'nin kurulduğunu daha sonra ise sırasıyla 1935'te İstanbul Üniversitesi Gözlemevi, 1963'te Ankara Üniversitesi Gözlemevi, 1965'te Ege Üniversitesi Gözlemevi, 1991'de Çukurova Üniversitesi UZAYMER, 1997'de TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, 2002'de ÇOMÜ Ulupınar Astrofizik Gözlemevi, 2009'da Erciyes Üniversitesi Gözlemevi, 2012'de İnönü Üniversitesi Gözlemevi, 2015'te Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi, 2019'da Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Gözlemevi kurulduğu bilgisini verdi.

"Ay yörüngesine ulaşacak araçla ilgili test çalışmaları yapılıyor"

Prof. Dr. İbrahim Küçük, güncel uzay çalışmaları ve bu alandaki hedeflerle ilgili ise şu bilgileri paylaştı:

"Bu sene şubat ayında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizzat kendisi Milli Uzay Programı'nın tanıtımını yaptı. 10 tane hedef belirlendi. Bunlardan birincisi Ay görevi. Ay'a ulaşmamız lazım. Ay'a bir şekilde ulaşalım ve ondan sonra oraya araç indirelim. Ay'a ulaşmayı hedefliyoruz. Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir Türk astronotu göndermeyi hedefliyoruz. Fırlatma yeteneğimizi şu anda geliştirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili çok önemli atılımlar yapılıyor. Mesela şu an şu saatlerde Ay'a gidecek araçla ilgili ya da Ay yörüngesine ulaşacak araçla ilgili test çalışmaları yapılıyor."

"TÜRKSAT 6A'da 16 yıllık yakıt bulunacak"

TÜRKSAT 6A projesinin yöneticiliğini yapan TÜBİTAK UZAY'dan Dr. Cevher Levent Ertürk ise milli imkanlarla geliştirilen haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A hakkında bilgi verdi.

TÜRKSAT 6A uydu projesinin 2014 yılı sonunda başladığını hatırlatan Küçük, şunları söyledi:

"Uydumuzda 20 tane bant aktarıcı var. Bu aktarıcılar sayesinde sizler televizyon yayınlarını alabiliyor olacaksınız. Bunlardan 16 tanesi asıl, 4 tanesi yedek. TÜRKSAT 6A'nın 15 yıllık bir hizmet ömrü var. Ayrıca uyduda 16 yıllık yakıt bulunacak. Bu sayede uydu hizmet ömrünü doldursa da hala çalışabilecek durumdaysa 1 yıl daha görevini sürdürebiliyor olacak. 4 tonun üzerinde bir uydu. Türkiye'de daha önce yapılan en büyük uydu GÖKTÜRK-2'ydi. Ancak o 400 kilogramdı. TÜRKSAT 6A ondan 10 kat daha büyük. Bunun büyük bir kısmı ise yakıt."

Sempozyum, çevrim içi devam ediyor.

Havacılık, Tragger, Türkiye, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin uzay alanında hedefi Ay'a ulaşmak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin uzay alanında hedefi Ay'a ulaşmak - Son Dakika
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