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Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenledi - Son Dakika

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenledi

27.10.2021 18:04
Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenledi

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, bugün hem Türkiye hem de Vatikanın daha adil bir dünya için tüm ülkelerin insan odaklı yaklaşım sergilemesi gerektiğini savunduğunu ve Birleşmiş Milletlerin (BM) köklü reforma tabi tutulması çağrısında bulunduklarını söyledi.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, bugün hem Türkiye hem de Vatikanın daha adil bir dünya için tüm ülkelerin insan odaklı yaklaşım sergilemesi gerektiğini savunduğunu ve Birleşmiş Milletlerin (BM) köklü reforma tabi tutulması çağrısında bulunduklarını söyledi.

Büyükelçi Göktaş, Cumhuriyet'in 98'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Roma'daki Parco dei Principi Oteli'nde resepsiyon verdi.

Resepsiyona, Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanlığı) İkili İlişkilerden Sorumlu Müsteşar Monsenyör Miroslaw Stanislaw Wachowski, Vatikan Genel İşler Sekreterliği (İçişleri Bakanlığı) Monsenyör Luigi Roberto Cona, Vatikan Protokol Şefi Monsenyör Joseph Murphy, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Avustralya'nın Vatikan Büyükelçisi Chiara Porro'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye ve Vatikan milli marşlarının çalındığı törende konuşma yapan Büyükelçi Göktaş, 29 Ekim'in Türk tarihinde yeni sayfanın açılışını; Cumhuriyet döneminin başlangıcını simgelediğini ifade ederek, "Milletimiz, büyük bir özveri ve kahramanlıkla verdiği istiklal mücadelesini, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanıyla taçlandırmıştır. Bu tarihi hadise, milletimizin kendi kaderini kendisinin tayin etme kararlılığını tüm dünyaya açıkça ilanı olmuştur. Bugün 98 yaşındaki Türkiye'miz, Cumhuriyet dönemindeki kazanımlarını güçlendirmeye, her alanda çok önemli gelişmeler kaydetmeye devam etmektedir." dedi.

Kültürel, etnik ve dini farklılıkları birer zenginlik kaynağı olarak telakki eden bir geleneğin mensupları olduklarını dile getiren Göktaş, "Cumhuriyet döneminde de gelenek muhafaza edilmiş, laiklik ilkesi çerçevesinde dini özgürlükler de daima anayasal güvence altına alınmıştır. Bizler, farklı dinlerin mensupları arasında barış içinde bir arada yaşama geleneğinin sürdürülmesine, karşılıklı tanışlığın ve saygının güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz. Vatikanın da özellikle II. Vatikan Konsilinden sonraki dönemde bu temaların üzerine eğilmeye başlamış olmasını taktirle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Göktaş, Türkiye ile Vatikanın birçok hususta benzer yaklaşım içinde olduğunu müşahede etmekten mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünya barışı çevrenin korunması, iklim değişikliği, göç meselesi, dini özgürlükler gibi konularda aynı hassasiyetleri paylaşıyoruz. Bizler, şiddetin her türüne karşı olduğumuz gibi ayrımcılığın da her türüne karşı çıkıyoruz. İnsanların dini inançlarından dolayı baskıya maruz kalmalarının, adeta düşman gibi algılanmalarının kabul edilemez olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. Antisemitizmi, Hristiyanofobiyi asla tasvip etmediğimiz gibi, İslamofobiyi ve İslam düşmanlığını da son derece kaygı verici bir olgu olarak değerlendiriyoruz."

Göktaş, başta Orta Doğu olmak üzere, tüm dünyada barış ikliminin hakim olmasından yana olduklarını, sadece ülkeler ve halklar değil, kültürler ve dinler arasında da çatışmacı yaklaşımlardan uzak durulması gerektiğine inandıklarını söyleyerek, "Bugün Türkiye de Vatikan da daha adil bir dünya için tüm ülkelerin insan odaklı bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini savunuyorlar. BM'nin köklü reforma tabi tutulması çağrısında bulunuyorlar." dedi.

Türkiye'nin 61 yıldan beri Vatikanla diplomatik ilişki içerisinde olduğunu aktaran Göktaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Arzumuz ikili ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesidir. Türkiye, Patrik Athenagoras döneminden bu yana her Papa tarafından ziyaret edilmiş bir ülkedir. Papa VI. Paul'den başlayarak, Papa Franciscus dahil, tüm Papaları ülkemizde ağırlamış olmanın onurunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 yıl önce Vatikana yaptığı iade-i ziyaretin, ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için önemli bir fırsat oluşturduğunu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımız ile Papa arasındaki telefon görüşmelerinin de karşılıklı güven ve samimiyetin somut bir göstergesi olduğunu düşünüyoruz. 29 Ekim vesilesiyle, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin kuruluşuna katkıda bulunanların tümünü, huzurlarınızla minnetle minnet yad etmek ediyorum."

Resepsiyonda davetlilere, Türk ve İtalyan mutfağının beğenilen tatları ikram edildi.

Lütfullah Göktaş, Cumhuriyet, Vatikan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenledi - Son Dakika
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