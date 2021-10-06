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Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ağırladı - Son Dakika

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ağırladı

06.10.2021 15:12
Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ağırladı

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, temasları kapsamında Roma ve Vatikan'da bulunan Fener Rum Patriği Bartholomeos, dün akşam Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş'ı da ziyaret etti.

Büyükelçi Göktaş'ın Fener Rum Patriği Bartholomeos onuruna Büyükelçilik Konutu'nda verdiği yemekte Rum metropolitlerden Emmanuel ve Polikarpos, Sen Sinod Sekreteri Başkeşiş Gregorios'un yanı sıra Vatikan yetkililerinden Monsenyör Andrea Palmieri de hazır bulundu.

Görüşmede, Bartholomeos'un Göktaş'a, Roma ve Vatikan'daki temasları hakkında bilgi verdiği öğrenildi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, uluslararası toplumu iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki adımlarını hızlandırmaya çağırmak maksadıyla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) öncesinde Vatikan'ın ev sahipliğinde 4 Ekim Pazartesi günü yapılan "İnanç ve bilim: COP26'ya doğru" etkinliğine katılan dini liderler ve bilim insanları arasında yer almıştı.

Bartholomeos ve diğer dini liderler, Katolik yardım derneği Sant'Egidio'nun bugün ve yarın düzenleyeceği "Kardeş halklar, geleceğin dünyası" etkinliğine katılacak.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ağırladı
Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ağırladı
Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ağırladı
Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ağırladı
Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ağırladı

Bartholomeos, Fenerbahçe, Vatikan, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ağırladı - Son Dakika


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