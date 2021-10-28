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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

28.10.2021 22:13
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve eşi İnci Mercan'ın ev sahipliğinde, büyükelçilik rezidansında verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna, çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve Türk katıldı.

Program, İstiklal Marşı ve ABD milli marşının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Mercan, programda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin, kurulduğu günden bu yana demokratik ve modern milletler arasında büyük dönüşüm yaşadığını vurguladı.

Türkiye'nin bölgesel tehditlere karşı hem kendisinin hem de dünyanın barış ve güvenliğini koruyan adımlar attığının altını çizen Mercan, Transatlantik güvenlik önceliklerinin de zamanın gerekliliğine uygun olarak dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.

Mercan, Türkiye ve ABD arasındaki uzun süreli ilişkilerin uluslararası sorunların çözümünde de başarı kapasitesine sahip olduğunu belirterek, "Türkiye ve ABD, tüm dünyada barış, özgürlük ve demokrasi için birlikte çalışmıştır. Uluslararası demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi değerlerle bağımız var. Türkiye ve ABD, tekrar tekrar uluslararası konularda iş birliği yaptıklarında büyük başarılar elde ettiklerini göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve ABD'nin aralarındaki anlaşmazlıklara rağmen birlikte çalışabileceğine dikkati çeken Mercan, "Kapsamlı bir ikili ilişki, çok taraflılığa yönelik tehditlerin üstesinden gelebilir." dedi.

Büyükelçi Mercan'ın ardından Maryland Eyalet Sekreteri John C. Wobensmith de bir konuşma yaparak, iki ülke arasındaki ilişkilere değindi ve Maryland Eyalet Valisi Larry Hogan'ın Cumhuriyetin 98. yılı için hazırladığı tebrik mektubunu sundu.

Resepsiyon, Türk müzisyen Çağdaş Soylar'ın piyano resitali ile devam etti.

Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet, Washington, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika
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