Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu - Son Dakika

- Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

WASHINGTON - Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resepsiyon verildi.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Türkiye Büyükelçiliğinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resepsiyon verildi. Cumhuriyetin 98'inci yılı kutlamaları kapsamında verilen resepsiyona, birçok ülkeden büyükelçiler, askeri ataşeler katıldı. Washington Büyükelçisi Murat Mercan resepsiyonda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mektubunu okuyarak, resepsiyona katılan Türk ve yabancı misafirlere iletti. Resepsiyon kapsamında misafirlere, Türk ve Osmanlı mutfağına ait yemekler servis edildi.