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Türkiye Organik Tarım Sektörü" İzmir'de masaya yatırıldı - Son Dakika

Türkiye Organik Tarım Sektörü" İzmir'de masaya yatırıldı

20.10.2021 15:13
Türkiye Organik Tarım Sektörü

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün Menemen'de organizasyonunda gerçekleşen "Organik Tarım Sektör Değerlendirme Toplantısı"nda organik tarımın tüm paydaşları bir araya geldi.

2020 ve 2021 yıllarının organik tarım açısından değerlendirildiği toplantıya Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Ercan Türktemel ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen'in yanı sıra, organik tarım üreticileri, ihracatçı firmalar, Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, Bakanlık yetkilileri ve İl Müdürlüklerinden gelen teknik personel katıldı.

2 gün sürecek olan toplantının açılışında konuşan Ercan Türktemel, " Türkiye, 23,1 milyon hektar işlenebilir tarım arazisi olan dev bir tarım ülkesi. Sebze üretiminde dünya dördüncüsü, meyve üretiminde dünya beşincisiyiz. Pandemi sürecinde üreticilerimizin üretimden vazgeçmemesi için ciddi önlemler aldık. Önümüzdeki dönemde ise üreticilerimize desteğimizi artırarak sürdürmeyi planlıyoruz." Dedi.

Açılışta konuşan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ise "Ülke olarak tarımsal üretimde kendine yeten ve hatta fazlasını ihraç eden bir ülkeyiz. Tarımsal üretimde birim alanda aldığımız ürün miktarını her geçen sene artıyoruz. Ancak bu miktarı biraz daha artırmayı planlarsak artık çevreye doğaya zarar verme noktasına gidiyoruz. Bu yüzden bizim güvenilir gıdaya sürekli ulaşabilmek için acilen alternatif üretim metotlarını kullanmamız ve doğa dostu üretim şekillerine yönelmemiz gerekiyor." Dedi.

İzmir, Organik Tarımın Doğduğu Yer

1984 yılında ilk organik tarım ürünü İzmir'den ihraç edildiğini hatırlatan Özen. "Organik tarımın doğduğu bu topraklarda İzmir, organik tarım işleyen 252 işletmesiyle öncü olmaya devam ediyor. İzmir'de 2 bin 250 üretici ve 187 bin dönüm alanda 145 çeşit organik ürün yetiştiriyoruz." Dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının organik tarım ve iyi tarımı üreticilerini desteklediğini vurgulayan Özen; "Geçtiğimiz yıl İzmirli organik tarım üreticilerine yaklaşık 8 buçuk milyon TL destekleme ödemesi yapıldı. Ancak destekleme olmasa bile bizim organik tarımı yaygınlaştırmamız ve tercih edilmesini sağlamamız gerekiyor. Bu noktada tarım ürünleri alımı yapan yatırımcılara da görev düşüyor. Organik tarım ürünlerinin alımında fiyat anlamında küçük dokunuşların üreticileri teşvik edeceğini düşünüyorum. Ayrıca ülkemiz ve ilimiz organik tarım için iyi bir potansiyele sahip. Bizim izolasyonu kolay olan bazı lokasyonlarda artık radikal kararlar alarak, cesur politikalar ve projeler üretmemiz gerekiyor." Diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan değerlendirme toplantısı 2 gün boyunca devam edecek.

Türkiye Organik Tarım Sektörü İzmir'de masaya yatırıldı

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Türkiye Organik Tarım Sektörü' İzmir'de masaya yatırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Organik Tarım Sektörü" İzmir'de masaya yatırıldı - Son Dakika
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