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TÜRKİYE ŞAMPİYONU DELAL AVRUPA'DA TÜRKİYE'YE ALTIN MADALYA KAZANDIRMAK İSTİYOR - Son Dakika

TÜRKİYE ŞAMPİYONU DELAL AVRUPA'DA TÜRKİYE'YE ALTIN MADALYA KAZANDIRMAK İSTİYOR

25.10.2021 11:37

SURİYE'den ailesi ile 9 yıl önce Türkiye'ye sığınan ve Avcılar'da yaşamını sürdüren ortaokul öğrencisi Delal Kadir, Antalya'da katıldığı güreş şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldu.

SURİYE'den ailesi ile 9 yıl önce Türkiye'ye sığınan ve Avcılar'da yaşamını sürdüren ortaokul öğrencisi Delal Kadir, Antalya'da katıldığı güreş şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldu. Derslerinde de başarılı olan Kadir, hedefinin, önümüzdeki yıl Avrupa'da düzenlenecek şampiyonada ay-yıldızlı formayı giyerek, Türkiye'ye altın madalya kazandırmak olduğunu söyledi.

Suriye'deki iç karışıklıktan ailesi ile 9 yıl önce Türkiye'ye sığınan ve Avcılar'da yaşamını sürdüren ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Delal Kadir, haziran ayında Güreş Federasyonu'nun Antalya'da düzenlediği güreş müsabakalarına katıldı. 54 kilo güreşçisi Delal Kadir, rakiplerini tek tek yenerek kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Halen Avcılar Belediye Spor bünyesinde antrenörü Yasin Güneş ile günde 4 saat antrenman yapan Delal Kadir, derslerinde de oldukça başarılı.

'BİR KIZ OLARAK BAŞLAYAMAZSIN, YAPAMAZSIN DENİLDİ'

İlgi duyunca antrenörünün yanına giderek, 'Ben de güreşe gelebilir miyim?' demesiyle güreşe başladığını anlatan Delal Kadir, "Şimdiki hedefim Türkiye'yi temsil etmek. Birçok hedefim var. İnşallah başarılarımın devamı gelir. Çok çalışıyorum. Her gün 4 saat antrenman yapıyorum. Elimizden geldiğince çok fazla ter dökeceğiz. İnşallah Türkiye'yi temsil edebilirim. Derslerim gayet iyi, bir sorunum yok. Öğretmenlerim de her konuda bize çok yardımcı oluyor. Notlarım da gayet yüksek. Hem spor yapmak hem derslerimde zorluk yaşamıyorum. Suriyeliyim. 'Bir kız olarak başlayamazsın, yapamazsın' denildi. Genelde bu çok karşılaştığımız bir şey. Çevremde; 'Bayanlardan güreşçi mi olur? denildi. Ben hiçbirini kafama takmadım. Aksi halde burada olamazdım. Sporu 4 yıldır yapıyorum. Hiç birisini umursamadım, bu şekilde devam ettim. Daha da devamı gelecek inşallah. Önümüzdeki yıl Avrupa şampiyonası var. Onlara hazırlanıyoruz. İlerleyen zamanlarda Avrupa şampiyonu olup İstiklal Marşı'nı okutmak benim için çok büyük bir gurur olur." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ YURT DIŞINDA TEMSİL EDERSE GURUR DUYARIM"

Evde derslerine çalışan, fırsat bulduğunda ev işlerine yardım eden, Türkçeyi çok iyi derecede konuşabilen Suriyeli kız ve ailesinin en büyük sorunları, Türk vatandaşlığına geçebilmek için yaptıkları başvurunun henüz sonuçlanmamış olması. Anne Zeynep Kadir, kızının güreş yapmasına önce karşı çıktığını belirterek, "Ben, 'Kızdır evden okula okuldan eve gidip gelsin' diyordum. Sonra güreş hocası geldi, onunla konuştuk. Ben 'Kızım belli bir yaştan sonra ileride kapanacak' dedim. Hoca 'Kapalı sporcular da var' dedi. Biraz kızımın, biraz babasının zoruyla kabul ettim, beni ikna ettiler. Şimdi başarılarını görünce gurur duyuyorum. Türkiye'yi yurt dışında temsil ederse gurur duyarım" diye konuştu.

"TÜRK VATANDAŞLIĞINA KABUL EDİLİRSE TÜRKİYE'Yİ 14 YAŞ BAYANLAR KATEGORİSİNDE TEMSİL EDEBİLECEK"

Aksaray'da ayakkabı atölyesi bulunan 4 çocuk babası Bereket Kadir de kızı ile gurur duyduğunu vurguladı.

Delal Kadir'in antrenörü Yasin Güneş, okullarda güreşçi taraması yaptığını, Suriyeli kızın önümüzdeki yıllarda yurt dışına gidemeyeceğini düşünerek önceleri tereddüt ettiklerini ifade etti. Güneş, "Delal ve bir erkek öğrencimizin gelen başarılarıyla çok doğru karar verdiğimizi görüyorum. 6 ay sonra Avrupa Şampiyonası var. Delal, Türk vatandaşlığına kabul edilirse Türkiye'yi 14 yaş bayanlar kategorisinde temsil edebilecek. Göç İdaresi'ne yaptığımız başvurunun sonucunu bekliyoruz" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE ŞAMPİYONU DELAL AVRUPA'DA TÜRKİYE'YE ALTIN MADALYA KAZANDIRMAK İSTİYOR
TÜRKİYE ŞAMPİYONU DELAL AVRUPA'DA TÜRKİYE'YE ALTIN MADALYA KAZANDIRMAK İSTİYOR
TÜRKİYE ŞAMPİYONU DELAL AVRUPA'DA TÜRKİYE'YE ALTIN MADALYA KAZANDIRMAK İSTİYOR
TÜRKİYE ŞAMPİYONU DELAL AVRUPA'DA TÜRKİYE'YE ALTIN MADALYA KAZANDIRMAK İSTİYOR
TÜRKİYE ŞAMPİYONU DELAL AVRUPA'DA TÜRKİYE'YE ALTIN MADALYA KAZANDIRMAK İSTİYOR
TÜRKİYE ŞAMPİYONU DELAL AVRUPA'DA TÜRKİYE'YE ALTIN MADALYA KAZANDIRMAK İSTİYOR
TÜRKİYE ŞAMPİYONU DELAL AVRUPA'DA TÜRKİYE'YE ALTIN MADALYA KAZANDIRMAK İSTİYOR
TÜRKİYE ŞAMPİYONU DELAL AVRUPA'DA TÜRKİYE'YE ALTIN MADALYA KAZANDIRMAK İSTİYOR
TÜRKİYE ŞAMPİYONU DELAL AVRUPA'DA TÜRKİYE'YE ALTIN MADALYA KAZANDIRMAK İSTİYOR
TÜRKİYE ŞAMPİYONU DELAL AVRUPA'DA TÜRKİYE'YE ALTIN MADALYA KAZANDIRMAK İSTİYOR

Altın Madalya, Türkiye, Antalya, Güreş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRKİYE ŞAMPİYONU DELAL AVRUPA'DA TÜRKİYE'YE ALTIN MADALYA KAZANDIRMAK İSTİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜRKİYE ŞAMPİYONU DELAL AVRUPA'DA TÜRKİYE'YE ALTIN MADALYA KAZANDIRMAK İSTİYOR - Son Dakika
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