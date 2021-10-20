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Türkiye ve Katar arasında 'afet yardımı' protokolü - Son Dakika

Türkiye ve Katar arasında 'afet yardımı' protokolü

20.10.2021 14:09

AFET ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ile Katar Kızılayı arasında, orman yangınları ve sel afetlerinden etkilenen bölgelerde kullanılan hibe desteği kapsamında yardım protokolü imzalandı.

AFET ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ile Katar Kızılayı arasında, orman yangınları ve sel afetlerinden etkilenen bölgelerde kullanılan hibe desteği kapsamında yardım protokolü imzalandı.

AFAD'da düzenlenen törene, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve Katar Kızılayı Genel Sekreteri Saleh El Muhanadi ile davetliler katıldı. AFAD Başkanı Sezer, Türkiye ve Katar'ın her alanda karşılıklı olarak saygı ve güvene dayalı iş birliği sürdürdüğünü belirterek, "Cumhurbaşkanı'mız ve Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al-Sani arasındaki samimiyet ve dostane ilişkiler hem kurumlara hem de iki halk arasına yansımış durumda. Suriye kriziyle başlayan ve artan iş birliği umarım bundan sonra da devam eder. Ülkemizde bu sene hem yangın hem sel felaketiyle büyük bir mücadele gösterdik. Dost ülkelerin halkının dualarıyla yanımızda olması bizi çok mutlu etti. Katar da bu afetlerin başından beri hem dualarıyla hem de destekleriyle sürekli yanımızda olmuştur. Yaklaşık 2 hafta önce yardım desteğinde bulundular. Bu destek ve kendi halkımızın desteği, afetten zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için kullanılacak" dedi.

Son zamanlarda dünya genelinde ve Türkiye'de afetlerin arttığına dikkat çeken Sezer, "Afetler bütün insanlığın iş birliği yapması gereken, dayanışma yapması gereken büyük bir olaydır. AFAD olarak Türk milletinin hem yardım elini hem yardımlar konusundaki hassasiyetini 5 kıtada 65 ülkeye götürüyoruz" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Sezer ve El Muhanadi, bu yıl Türkiye'de meydana gelen orman yangınları ve sel afetlerinden etkilenen bölgelerde kullanılması amacıyla Katar Kızılayı tarafından sağlanan hibe desteği kapsamında hazırlanan yardım protokolünü imzaladı.

Türkiye ve Katar arasında 'afet yardımı' protokolü
Türkiye ve Katar arasında 'afet yardımı' protokolü
Türkiye ve Katar arasında 'afet yardımı' protokolü
Türkiye ve Katar arasında 'afet yardımı' protokolü

Türkiye, Katar, AFAD, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye ve Katar arasında 'afet yardımı' protokolü - Son Dakika


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