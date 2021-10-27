Türkiye'ye gelmek isteyen turistlere dolandırıcı tuzağı - Son Dakika

Türkiye'ye gelmek isteyen turistlerin Covid-19 salgını nedeniyle ülkeye giriş için seyahatten önceki 72 saat içinde internet tarayıcılarında doldurması gereken ücretsiz formun sahtesinin yer aldığı bir internet sitesi olduğu ortaya çıktı.

Dünya genelinde yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele devam ederken, krizi fırsata çeviren dolandırıcıların Türkiye'ye gelmek isteyen turistlere ülkeye giriş için internet tarayıcıları üzerinden doldurması gereken formlar konusunda tuzak kurduğu ortaya çıktı. Yabancı ülkelerden gelen turistlerin Covid-19 salgını nedeniyle ülkeye giriş için seyahatten önceki 72 saat içinde doldurması gereken formun yer aldığı sahte bir internet sitesi ortaya çıktı. Yabancı vatandaşlar "Türkiye'ye Giriş Formu" için Google'da İngilizce arama gerçekleştirdiğinde bu sahte siteye yönlendirilirken, söz konusu sitede bulunan sahte formda resmi formdaki bilgilerin birebir aynıları yer alıyor. Normalde ödeme yapılması gerekmeyen orijinal Türkçe site ile İngilizce sahte site arasındaki tek fark sahtesinde kullanıcıların karşılaştığı ödeme ekranı olurken, Sağlık Bakanlığının orijinal sitesinde bedava doldurulabilen form için kişi başı 65 dolar gibi kayda değer bir miktar talep ediliyor. Dolandırıcıların kurduğu site ve form gerçeğine o kadar yakın ki bazı havayolu firmaları dahi yabancı vatandaşları www.entranceformturkey.com adlı sahte siteye yönlendiriyor.

Türkiye'ye gelen 6 yaş ve üzeri turistlerin kalkıştan 72 saat önce Giriş Formu doldurması gerekiyor. Yolcular, varışta doldurulmuş formun basılı bir kopyasını veya mobil cihazdaki versiyonunu göstermek durumunda.

-İHA-