Türkmenistan Dostluk Yardımlaşma ve İşbirliği Derneği açıldı - Son Dakika

Türkmenistan ile Türkiye arasındaki kültürel, tarihsel bağları pekiştirmek amacıyla 'Türkmenistan Dostluk Yardımlaşma ve İşbirliği Derneği'nin açılışı dün akşam gerçekleşti. Türkmenistan kültürüne özgü müzikler ve oyunların yer aldığı açılış, renkli görüntülere sahne oldu.

Türkmenistan ile Türkiye arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla oluşturulan Türkmenistan Dostluk Yardımlaşma ve İşbirliği Derneğinin açılışı dün akşam gerçekleştirildi. Açılış Türkmenitan'da canlı olarak yayınlandı. Türkmenistan'a ait müziklerin çalıp Türkmen oyunlarının oynandığı akşamda renkli görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut, AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, Futbolcu Arda Turan, Türkmenistan 2'nci Konsolosu Merdan Mustakov, Özbekistan Konsolosu ile Moğolistan konsolosu da açılışta yer aldı.

Türkmenlerin Türkiye'ye tanıtımı ile ilgili çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Dernek Başkanı Yegusay Aksakal, "Ortak tarihi kökleri, kültürel, ekonomik ve sosyal bağları olan iki ülke olarak Türkiye ve Türkmenistan arasındaki dostluk, yardımlaşma ve işbirliğinin geliştirilmesi, iki ülkenin dünyada ekonomik ve siyasi gelişmelere yön verebilen, kültürel rekabet gücüne sahip, dünyanın başlıca yatırım, finans, araştırma, geliştirme, bilim ve kültür merkezlerinden biri haline gelme hedefleri derneğimizi kurduk" diye konuştu.

"TOPLUMA ENTEGRE EDİLMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Türkiye'de birçok Türkmen vatandaşın yaşadığını ve önemli yerlerde çalıştıklarını ifade eden Başkan Aksakal, "Kardeşlerimizle yaşamaktan mutluyuz. Hepimiz biriz. Sivil toplum kuruluşlarının başka amacı ise devletin yapamadığı şeylerin boşluğunu doldurmaktır. Biz de burada yaşayan Türkmenlerin topluma entegre edilmesi ve aradaki kültürel yapıyı pekiştirmek için çalışmalarda bulunacağız" açıklamasını yaptı.

TÜRK-TÜRKMEN KÜLTÜRÜ ÇOK BENZER

Türkmenistan'ı daha önce bilmediğinden bahseden Başkan Aksakal, Türkmenleri tanıdıkça ve Türkmenistan'a gidip geldikçe insanlarına yakınlık duymaya başladığını belirtti. Türk ve Türkmen kültürünün birbirine çok benzediğini belirten Başkan Aksakal, "Aynı dil, örf ve adetimiz var. Sosyal hayatımız, yemeklerimiz, düğün derneklerimiz, kız istememiz hemen hemen her şeyimiz aynı" diye konuştu.

TÜRKMENLERE TÜRKLERİ TANITACAĞIZ

Türkmenistan ile Türkiye'nin benzer toplumlar olduğunu ifade eden Aksakal, "Bu yüzden derneğimizi kurduk. Kendi insanımıza da bu benzerlikleri anlatıp tanıtacağız. Aynı şekilde Türkmenlere de Türkleri tanıtacağız. Derneğimiz yoluyla Türkiye'de yaşayan Türkmen soydaşlarımıza; güvenlik, sağlık ve kültürel konular başta olmak üzere imkanlar ölçüsünde sosyal yardımlar yapmak; eğitim, iş, ticaret, turizm ve bunun gibi alanlarda rehberlik etmek de hedeflerimiz arasındadır. Hepsini başaracağımıza inanıyorum" dedi.