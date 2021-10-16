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TURKOVAC FAZ-3 AŞILAMASI TRABZON'DA BAŞLIYOR - Son Dakika

TURKOVAC FAZ-3 AŞILAMASI TRABZON'DA BAŞLIYOR

16.10.2021 16:14

TRABZON İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, il genelinde aşılamada yüzde 75'lere ulaşıldığını belirterek,"Yerli TURKOVAC aşısında Faz-3 araştırması kapsamında aşılar pazartesi başlayacak" dedi.

TRABZON İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, il genelinde aşılamada yüzde 75'lere ulaşıldığını belirterek,"Yerli TURKOVAC aşısında Faz-3 araştırması kapsamında aşılar pazartesi başlayacak" dedi.

Trabzon Meydan Parkı'nda kurulan aşı çadırını ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, kent genelinde aşı faaliyetlerinde yaklaşık yüzde yetmiş oranında aşılama yapıldığını belirterek, 'Tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Ciddi bir duyarlılıkla bir ivme ile beraber aşı rakamlarını yukarıya çekmeye devam ediyoruz. İl olarak yüzde 75'lere yaklaştık ama Ortahisar ilçesi olarak yüzde 75'i geçtik. İnşallah yarın itibari ile tüm şehir olarak yüzde 75'i geçmiş olacağız. Sağlık çalışanlarımız çok yüksek bir özveri ile hizmet vermekte. Bu noktada da özveri ile hizmet verilmeye devam ediyordu. Ama hava koşulları da sağlık çalışanlarımızın sağlıklarını tehlikeye atacakları noktaya geldiği için artık meydan alanındaki aşı çadırımızı bugün itibari ile durduracağız ama bütün tesislerimizde aşı faaliyetlerimiz aynı şekilde devam edecek. Aile hekimliklerinde aşı faaliyetlerimiz devam ediyor. Hastanelerimizde devam ediyor. Vatandaşımız aşı faaliyetlerinin bittiği anlamını buradan çıkarmasın. İnşallah tüm fertlerimiz antikor oluşturana kadar ve bu hastalıktan kendilerini koruyacak şekle gelene kadar faaliyetlerimiz devam edecek' diye konuştu.

'YÜZDE YETMİŞ BEŞLERE ÇIKARILABİLİR DİYE ÖNERİDE BULUNDUK'

Kentte yarın oynanacak olan Trabzonspor- Fenerbahçe maçı sonrası oluşabilecek kalabalığa karşı da uyarılarda bulunan Dr. Usta, 'Sürekli toplu faaliyetlerle alakalı uyarılarda bulunuyoruz. Toplu olunan dışarıda veya içeride insanların maske ve mesafe koşullarına uymalarını özellikle istirham ediyoruz. Bu maç içinde geçerli diğer ortamlar içinde geçerli. Yarın ki maçla ve önümüzdeki maçlarla alakalı olarak bakanlığa teklifle bulunduk. Özellikle futbol müsabakaları için aşılı olanları stadyumlara aldığımız için dolayısı ile sayı yüzde elliden, yüzde yetmiş beşlere çıkarılabilir diye öneride bulunduk. Belki aşının teşviki anlamında da bu ses getirici veya talep görür anlamında bir yaklaşım ortaya koyduk. Bu anlamda da bakanlığımızın değerlendirmesini bekliyoruz. Eğer uygun görülürse maçlara daha çok kişinin aşılanarak gitmesi ve oradaki kurallara uymak koşulu ile de güzel maçlar seyredilmesini sağlamış oluruz diye düşünüyorum' dedi.

'PAZARTESİ İTİBARİ İLE TURKOVAC AŞISI UYGULANACAK'

Kentte 185 TURKOVAC aşısı uygulanacağını belirten Usta, 'TURKOVAC ile ilgili güzel bir haberimiz var. Aşılarımız dün akşam itibari ile şehrimize geldi. İnşallah pazartesi itibari ile faaliyetimize başlıyoruz. TURKOVAC aşıları iki doz Sinovac olmuş ve üzerinden 3 ay geçmiş 18-60 yaş aralığındakilere uygulanacak. Bu bir faz3 çalışması ama faz2 ve faz1 çalışmalarından başarı ile çıkmış olan bir Türk aşımız var. Bunun yapılmasını bizde sağlayacağız. Bu uygulama ülke genelinde yaklaşık 40 yerde var. Onlardan biri de biz oluyoruz. İnşallah bu çalışmaya ışık tutup TURKOVAC yapılabilir hale gelmesine bizlerde ön ayak olmuş olacağız. Aşıya uyum sağlayanları tespit ettik. Sayı yüksek. Bu çalışmada bize düşen aşı sayısı 185. Biz o kadar aşıyı yapacağız. Yedekli bir şekilde davetlerimizi oluşturacağız. Kriterlere en çok uygun olanları aşılamış olacağız. Daha sonrasında da çalışmayı bir iki gün içerisinde bitirip tamamlamış olacağız. Aşılarımız Trabzon Kanuni Eğitim ve araştırma hastanesi Kaşüstü kampüsünde yapılacak' şeklinde konuştu.

TURKOVAC FAZ-3 AŞILAMASI TRABZON'DA BAŞLIYOR
TURKOVAC FAZ-3 AŞILAMASI TRABZON'DA BAŞLIYOR
TURKOVAC FAZ-3 AŞILAMASI TRABZON'DA BAŞLIYOR
TURKOVAC FAZ-3 AŞILAMASI TRABZON'DA BAŞLIYOR

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, TURKOVAC, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TURKOVAC FAZ-3 AŞILAMASI TRABZON'DA BAŞLIYOR - Son Dakika


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