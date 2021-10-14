Türkuaz Sualtı Akarsu Arama Kurtarma ekibi, dalış eğitimlerini sürdürüyor - Son Dakika

Kayseri'de Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği'nin Sualtı Akarsu Arama Kurtarma Ekibi, eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, ekip üyeleri, sadece Kayseri'de değil ihtiyaç duyulan her bölgede tüm zorlu şartlara göğüs gererek görev yapıyor.

Ekip üyeleri, arama kurtarma faaliyetlerini hatasız yerine getirmek için de eğitimlerini gerçeğini aratmayan bir şekilde yapıyor.

Yamula Baraj Gölü'nde 9 derecelik suya 25 metrelik dalış gerçekleştiren dernek üyeleri, yaklaşık 5 saatlik eğitimi tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen operasyon sorumlusu Deniz Temel, yaptıkları zorlu eğitimlerle her zaman göreve hazır halde olduklarını belirtti.

İnsan hayatının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Temel, yaptıkları işte gönüllülüğün esas olduğunu aktardı.

Temel, arama kurtarmanın büyük dikkat istediğini vurgulayarak, "Yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı hazır olmamız lazım. İnsan hayatını kurtarmak için mücadele veriyoruz. Tabii ki öncelikli isteğimiz bu tür olayların yaşanmaması ama yaşanabilecek her olaya da hazırlıklı olmak gerekiyor. Vatandaşlarımızın dikkatli olması öncelikli isteğimiz." ifadelerini kullandı.

Temel, balık avlayan vatandaşların mutlaka yüzdürgeç yelekleri kullanması gerektiğini hatırlattı.

Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği, Kayseri'nin ilk, Türkiye'nin de akredite edilmiş 8. arama kurtarma ekibi olmuş, sertifikayı da dernek başkanı Mehmet Eskitaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan teslim almıştı.