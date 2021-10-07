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TÜRSAB, Turizm sektörünün durumunu konuştu - Son Dakika

TÜRSAB, Turizm sektörünün durumunu konuştu

07.10.2021 09:01
TÜRSAB, Turizm sektörünün durumunu konuştu

Geleceğini ve Çözüm Bekleyen Sorunlarını Anlatmak Üzere Siyasi Partilerle Toplantılara Başladı

TÜRSAB, toplantılarda turizmde seyahat acentalarının önemini ve rolünü, turizm ekonomisinin en önemli paydaşı olarak önümüzdeki dönem ile ilgili olası gelişmeleri aktaracak, özellikle seyahat acentalarının yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerini tüm siyasi parti Genel Başkanları ve TBMM Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığına sunacak.

TGA'nın yapısı ve çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler; 2634 sayılı Kanunda yer alan ve seyahat acentalarını ilgilendiren hükümler ile ilgili itiraz ve beklentilerinin yer aldığı sunumları bizzat TÜRSAB Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya yapacak.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, Başkan Yardımcısı Ali Bilir, Yönetim Kurulu Üyesi Ceren Anadol ve Hukuk Başdanışmanı Av. İlker Ünsever'den oluşan heyet, toplantı talebine ilk randevu veren AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile 6 Ekim 2021 Çarşamba günü bir araya geldi.

Toplantıda, turizm ağacının köklerini oluşturan; pandemi sebebiyle var olma mücadelesi veren ve 2022 sezonuna büyük ümitlerle hazırlanan seyahat acentalarımızın beklentileri iletildi ve yeni yasama döneminde mevzuat değişikliği konusunda destekleri talep edildi.

Hizb-i İslami Partisi, Bayındırlık, Turizm, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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