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TÜTAP 5 milyon genci "kültür elçisi" yapacak - Son Dakika

TÜTAP 5 milyon genci "kültür elçisi" yapacak

01.11.2021 11:04
TÜTAP 5 milyon genci

Türkiye Tanıtma Platformu (TÜTAP), üniversiteli 5 milyon genci "kültür elçisi" yapmayı hedefliyor.

Türkiye Tanıtma Platformu (TÜTAP), üniversiteli 5 milyon genci "kültür elçisi" yapmayı hedefliyor.

"Önce ülkeni tanı, sonra dünyaya tanıt" sloganıyla başta gençler olmak üzere tüm vatandaşları kendi kültürlerini tanıma konusunda temelden eğitme misyonu taşıyan TÜTAP, Türkiye'deki tüm UNESCO unsurlarını tanıtan bir çalışma başlattı.

Bu kapsamda, temel bilgiler ve görseller üzerinden Türkiye'nin sahip olduğu kültürel zenginliklere ilişkin içerik ve materyal hazırlayan TÜTAP, görseller üzerine yerleştirdiği QR kodlarla da kültür alanlarına ilişkin detaylı bilgiye ulaşılmasını kolaylaştırdı.

"Kendi insanımızın tamamı kültür elçisi olsun"

TÜTAP Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm üniversite öğrencilerini kültür ve turizm elçisi yapmak istediklerini söyledi.

Yıldız, "Üniversitelerin internet sayfalarına Türkiye'nin sahip olduğu kültürel mirasa ilişkin bilgileri yükleyeceğiz. Çalışma, sergi, kitap ve broşürleri dijital ortamda öğrencilerin erişimine sunacağız. Bunlara erişen öğrencilere, Türkiye'nin Kültür Elçisi Beratı vereceğiz. Ankara Üniversitesinden başlattığımız bu projeyi 2022 sonunda tüm üniversitelere yayarak, yaklaşık 5 milyon öğrencimizi kültür ve turizm elçisi yapacağız. Amacımız gençleri ülkemizdeki kültür varlığı konusunda donatmak." diye konuştu.

Belirledikleri hedefe ulaştıklarında projeyi kalıcı hale getirerek, her yıl düzenleyeceklerini aktaran Yıldız, Kültür ve Turizm Elçisi projesini sadece öğrencilerle sınırlamak istemediklerini söyledi. Yıldız, "Biz buna bir sınır koymak istemiyoruz. Sadece öğrenciler için 5 milyon hedefimiz var ama gönlümüz arzu eder ki bu 50 milyon olsun. Kendi insanımızın tamamı kültür elçisi olsun." dedi.

"Kalıcı sergilerle Türkiye'nin kültürel zenginliklerini tanıtmak istiyoruz"

Yıldız Türkiye'den UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren değerlerin tanıtımını sağlamak için başta üniversiteler olmak üzere, kültür merkezleri ve havaalanlarında kalıcı sergiler kuracaklarını da bildirdi.

Bu sergilerle UNESCO'nun "Dünya Mirası", "Yaratıcı Şehirler Ağı", "Somut Olmayan Kültürel Miras" ve "Geçici Liste"de yer alan toplam 108 varlığı tanıtmak istediklerini vurgulayan Yıldız, "Türkiye turizm çeşitliliği konusunda dünyanın en zengin ülkesi, bunun bilinmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Yıldız, kültür turizminin önemine de dikkati çekerek, "Turist sayısı fazlalaşınca milli gelir yükselmiyor. Lokal olarak bir hedefe yönelmiş turist kesimini buraya çekmemiz gerekiyor. Sadece yiyen içen turist sayıyı arttırır ancak ekonomik yönden bizim ülkemize çok fazla faydası yok." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversite, Türkiye, turist, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜTAP 5 milyon genci 'kültür elçisi' yapacak - Son Dakika


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