Tuzla'da paniğe neden olan köpüğün nedeni belli oldu - Son Dakika

Tuzla'da yağmur sonrası cadde yüzeyini kaplayan köpük paniğe neden olmuştu. Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri'nin 50 ayrı kamerada 2 gün süren incelemelerin ardından, bir kamyonetten oto yıkama sektöründe kullanılan konsantre deterjanın yola döküldüğü anlaşıldı. Deterjanın kamyonetten döküldüğü anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Tuzla'da geçtiğimiz salı günü etkili olan yağmurun ardından Demokrasi Caddesi köpükle kaplanmış, olay çevrede yaşayan vatandaşlar ile o anda trafikte olan sürücülerde paniğe neden olmuştu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatıyla başlayan çalışmalar tamamlanarak, olayın nasıl meydana geldiği çözüme kavuştu. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, Demokrasi Caddesi'nde ilerleyen bir kamyonetin arkasından yol boyunca bir sıvı döküldüğü belirlendi. Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, bölgede yaşayan vatandaşların paniğe neden olmasına sebep olan bu durumu açıklığa kavuşturmak için, 2 gün süren çalışmalarda 50 ayrı güvenlik kamerasını ayrı ayrı inceledi. Ayrıca, yola dökülerek köpüren sıvıdan örnek alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. İlk belirlemelere göre yola dökülen sıvının oto yıkama sektöründe kullanılan konsantre deterjan olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

"ARACIN PLAKA VE TESCİL BİLGİLERİNE ULAŞTIK"

Kameraları inceleyerek aracı tespit eden Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli personel, "Geçtiğimiz hafta görev yapmış olduğumuz Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde bir köpük şikayeti oldu. Yollarda kar yağmışçasına, bir köpük şikayeti oldu. Ertesi gün biz yol üzerindeki bütün güvenlik kameralarını, 45-50 adet kamerayı kontrol ettik. Bunun araçtan döküldüğünü tespit ettik. Görüntülerini de bulduk. Daha sonra bütün gitmiş olduğu güzergahların tamamını kontrol ettik. Aracın plaka ve tescil bilgilerine ulaştık. Gerekli cezai işlemi yaptık. Dökülen madde ile ilgili net bir bilgimiz yok ama oto yıkamalarda kullanılan konsantre deterjan olduğu belli. Aracın arkasından döküldükten sonra, yağmurun etkisi ve araçların geçişi sonrası ciddi bir köpüklenme olmuş" dedi.