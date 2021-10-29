Panelvan araç duvara çarpıp böyle takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Panelvan araç duvara çarpıp böyle takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Araçtaki iki kişi çarpmanın şiddetiyle dışarı fırladı

İSTANBUL - Tuzla'da, aşırı hızlı şekilde ilerlediği sırada virajı alamayıp kontrolden çıkan panelvan tipi araç, beton duvara çarparak taklalar attı. Panelvan araçta bulunan iki kişi aracın içerisinden dışarı fırladı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı. Feci kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün saat 05.00 sıralarında Tuzla'da Evliyaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Samet Karadağ'ın kullandığı 41 AHA 921 plakalı panelvan araç, cadde üzerinde aşırı hızlı ilerlediği sırada virajı alamayarak yoldan çıktı. Kaldırıma çıkan araç, beton duvara çarparak defalarca takla attı. Araçta bulunan iki kişi çarpmanın şiddetiyle dışarı fırladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç sürücüsü Mustafa Samet Karadağ, araçta bulunan Murat Karadağ ile Faysal Karadağ ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Murat Karadağ, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam eden diğer iki yaralının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, caddede aşırı hızla ilerleyen panelvan aracın, virajı alamayarak yoldan çıktığı ve ardından duvara çarpıp defalarca takla attığı görülüyor. 2 kişinin aracın camından dışarı fırladığı kameraya yansıyor.