TUZLA'DA PARK HALİNDEKİ OKUL SERVİSİ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

TUZLA'da park halindeki okul servis aracı yandı.

Olay, İçmeler Mahallesi Enise Sokak'ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Park halinde bulunan 34 LDG 307 plakalı okul servis aracı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekipleri haber verdi. İtfaiye ekipleri yanan okul servis aracını kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Okul servis aracının alev alev yanması cep telefonu kameralarına yansıdı. İtfaiye ve Polis ekiplerin yangının çıkış nedeni araştırıyor.