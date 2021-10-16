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Tuzla'da park halindeyken yanan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Tuzla'da park halindeyken yanan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi

16.10.2021 15:33
Tuzla'da park halindeyken yanan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi

Tuzla'da park halindeyken alev alan servis minibüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tuzla'da park halindeyken alev alan servis minibüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İçmeler Mahallesi Enise Sokak'ta park halindeki 34 LDG 307 plakalı servis minibüsü, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Servis minibüsünün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Tuzla'da park halindeyken yanan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi
Tuzla'da park halindeyken yanan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi
Tuzla'da park halindeyken yanan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Polis, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tuzla'da park halindeyken yanan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzla'da park halindeyken yanan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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