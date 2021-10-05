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Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisi hakkında iddianame - Son Dakika

Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisi hakkında iddianame

05.10.2021 11:55
Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisi hakkında iddianame, System.String[]

Türkiye'deki faaliyetleri durdurulan Uber Türkiye'nin ABD yetkilisi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Türkiye'deki faaliyetleri durdurulan Uber Türkiye'nin ABD yetkilisi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, ABD'li Francois Pascal Chadwick'in 'haksız rekabet' suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, SS Yeni Nesil Taksiciler Taşıma ve İşletme Kooperatifi 'müşteki', Uber Türkiye yetkilisi ABD vatandaşı Francois Pascal Chadwick ise 'şüpheli' olarak yer aldı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Uber Türkiye'nin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği, Ticari Taksi ve Taksi Dolmuş Yönergesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara aykırı hareket ederek, mobil cihaz uygulaması aracılığıyla tarifeli yolcu taşımacılığı yaptığı ve buna aracılık ettiği iddiasına ilişkin şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İddianamede, Uber Turkey Yazılım ve Teknoloji Şirketinin suç tarihi itibarıyla yetkilisinin ABD'de yaşayan ve Türkiye'ye hiç gelmediği tespit edilen Francois Pascal Chadwick olduğu ve yazılı olarak gönderdiği savunmasında suçlamaları kabul etmediği kaydedildi. Bilirkişi raporuna yer verilen iddianamede, raporda 'Uber Türkiye'nin yasal olarak aldığı D2 Yetki Belgesini, amaç ve kapsamı dışında tarifeli taşımacılıkta kullanarak haksız rekabet suçunu işlediği' görüşünü yansıttığı belirtildi. İddianamede, şüpheli Francois Pascal Chadwick'in 'haksız rekabet' suçunu işlediği gerekçesiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 62/1. maddesi uyarınca 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Öte yandan Barış İ., hakkındaki 'haksız rekabet' suçundan yürütülen soruşturma evrakının Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. - İSTANBUL

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, Türkiye, Uber, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisi hakkında iddianame - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisi hakkında iddianame - Son Dakika
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