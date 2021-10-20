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Üç doz aşısını olan 112 yaşındaki Mehmet dede sağlığını koruyor - Son Dakika

Üç doz aşısını olan 112 yaşındaki Mehmet dede sağlığını koruyor

20.10.2021 11:05

Ordu'da yaşayan 112 yaşındaki Mehmet Niyazi Metin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede en önemli adım olan aşılarını yaptırarak, sağlığını korumayı başardı.

Ordu'da yaşayan 112 yaşındaki Mehmet Niyazi Metin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede en önemli adım olan aşılarını yaptırarak, sağlığını korumayı başardı.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede 1 milyon 217 bin doz aşının yapıldığı "mavi" kategorideki Ordu'da, İl Sağlık Müdürlüğü çalışmalarını etkin şekilde sürdürüyor.

Kırsal yerleşim yerlerinde aşılama faaliyetlerine devam eden sağlık ekipleri, Mesudiye ilçesinde yaşayan 112 yaşındaki Mehmet Niyazi Metin'e üçüncü doz aşını Birebir Mahallesi'ndeki evinde yaptı.

İlk 2 doz aşısını ilçede sağlık kuruluşunda olan ve bugüne kadar Kovid-19'a yakalanmayarak sağlığını korumayı başaran Metin, kış öncesi grip aşısını da ihmal etmedi.

Mesudiye Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Muhammet Kılıçkaya, AA muhabirine, kent genelinde Kovid-19'la mücadelenin gece gündüz demeden aralıksız sürdüğünü, sağlık ekiplerinin özverili bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

Bu süreçte yaşlılara öncelik verildiğini, onların hastalıktan korunması için ayrıca çaba harcandığını belirten Kılıçkaya, 112 yaşındaki Mehmet Niyazi Metin'in, Türkiye'de 3 doz aşı yapılan en yaşlı insanlardan biri olduğunu aktardı.

Metin'in salgının başladığı günden bu yana koronavirüse yakalanmadığını ifade eden Kılıçkaya, "Mehmet amcamızın 3 doz aşısını tamamladık. Şu anki sağlık durumunda bir sorun yok. Kendisi tüm aşılarını yaptırırken çok istekliydi." dedi.

Kılıçkaya, Metin'in hiçbir aşı sonrası yan etkiyle karşılamadığını sözlerine ekledi.

Gençlere "aşıdan kaçmayın" tavsiyesi

12 çocuk, 44 torun sahibi Mehmet Niyazi Metin ise sağlık ekiplerine teşekkür ederek, sağlığının oldukça iyi olduğunu söyledi.

Gençlere aşıdan kaçmamalarını tavsiye eden Metin, "Aşı olanlarımıza Allah şifa versin. Allah devletimizi, milletimizi var etsin." ifadesini kullandı.

Mehmet Niyazi Metin'in oğlu Yunus Metin de babasıyla aynı evde yaşadığını kaydederek, "Babam bu süreçte koronavirüse yakalanmadı. Biz de kendimize dikkat ettik. Böylece babamda hiçbir sıkıntı olmadı." diye konuştu.

Üç doz aşısını olan 112 yaşındaki Mehmet dede sağlığını koruyor
Üç doz aşısını olan 112 yaşındaki Mehmet dede sağlığını koruyor
Üç doz aşısını olan 112 yaşındaki Mehmet dede sağlığını koruyor
Üç doz aşısını olan 112 yaşındaki Mehmet dede sağlığını koruyor
Üç doz aşısını olan 112 yaşındaki Mehmet dede sağlığını koruyor

COVIRAN Bereket, Mehmet Niyazi, Ordu, 112, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üç doz aşısını olan 112 yaşındaki Mehmet dede sağlığını koruyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üç doz aşısını olan 112 yaşındaki Mehmet dede sağlığını koruyor - Son Dakika
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