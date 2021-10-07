Üye Girişi
Ücretsiz Spor Okulları'nda yeni dönem - Son Dakika

Ücretsiz Spor Okulları'nda yeni dönem

07.10.2021 09:37
Ücretsiz Spor Okulları'nda yeni dönem

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 06-14 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlenen Ücretsiz Spor Okulları kayıtlar başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaelili çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamak için 2012 yılında hayata geçirdiği Ücretsiz Spor Okulları'nda yeni dönem kayıtları başladı. Çocukların sporla iç içe büyümesi, hareketli nesiller yetişmesi hedefiyle 9 farklı branşta spor salonları, okullar ve yüzme havuzlarında yapılacak şekilde farklı spor tesislerinde düzenlenecek olan eğitimlerde, 1 grup haftada 2 saat ders alacak şekilde planlanarak 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı çalışma takvimine göre periyotlar halinde gerçekleşecek.

EĞİTİMLERDE KONTENJAN SINIRI BULUNMUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından, 06-14 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlenen Ücretsiz Spor Okulları'ndan 2020-2021 yıllarında 38.218 öğrenci farklı branşlarda spor eğitiminden yararlanırken yeni dönem için kayıtlar başlıyor. 9 farklı spor branşında ve farklı spor tesislerinde gerçekleşecek eğitimlerde, çocukların erken yaşlarda spora yönlendirilmesi ve sporu alışkanlık haline getirmeleri hedefleniyor.

9 BRANŞTA EĞİTİM VERİLECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ücretsiz Spor Okulları'nda eğitimler, uzman ve tecrübeli eğitmenler eşliğinde gerçekleşiyor. Alanında uzman eğitmenler, branş bazlı sportif eğitim programının yanı sıra takım ruhunu, yardımlaşmayı, fair-play ruhu içinde rekabeti ve spor kültürünü çocuklara aşılamayı amaçlıyor. Eğitimler, çocukların ilgi ve yetenekleri çerçevesinde Spor Salonları, Okullar ve Yüzme Havuzlarında yapılacak şekilde farklı spor tesislerinde düzenlenecek. Farklı yaş grubunun bulunduğu programlar, Cimnastik, Atletizm, Badminton, Güreş, Basketbol, Masa Tenisi, Satranç, Voleybol ve Yüzme branşı olmak üzere 9 ayrı spor dalını içeriyor. 04 Ekim'de başlanacak eğitimlerde kontenjan sınırı bulunmadan ilçelerde gelen taleplere göre tüm branşlar açılacak.

ERKEN YAŞTA SPORUN ÖNEMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından 9 branşta planlanan Ücretsiz Spor Okulları, 06-14 yaş aralığındaki çocuklara, spor alışkanlığını erken yaşta kazandırmayı amaçlıyor. Çocukların, eğlenceli oyunlarla başlayan egzersizler sayesinde sporu yaşam biçimi olarak benimsemesi istenirken, fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin de desteklenmesi hedefleniyor. Doğru beslenme, obezitenin önlenmesi ve sağlığın korunması da eğitimlerin öncelikleri arasında bulunuyor.

GELECEĞİN MİLLİ SPORCULARI

Eğitimlerde, potansiyeli bulunan gençlerin ülke sporuna kazandırılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli projelerinden biri olan (SPORTAM) Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi'nde sporcuların yetenek ve performans ölçümleri ile analizi çıkarılarak değerlendirmeler de yapılacak. Çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirebilmeleri üzerine kurulan SPORTAM'da Spor Kenti Kocaeli markasında ücretsiz spor okulları öncülüğünde, ulusal ve uluslararası alanlarda başarılı sporcular yetiştirmek için performans yaş aralığındaki kayıtlı çocuklara teknik kriter değerlendirmesi yapılacak. Kriterleri karşılayan çocuklar başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü performans takımları olmak üzere amatör ve profesyonel spor kulüplerine aday olan, geleceğin milli sporcuları yetiştirmeyi hedefliyor.

KAYITLAR BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü Spor Ücretsiz Spor Okulları, Covid-19 pandemi tedbirleri dikkate alınarak iki aylık periyotlar şeklinde düzenlenecek. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı çalışma takvimine göre 2021-2022 eğitim dönemi göre kayıtlar açılırken 04 Ekim'de tarihlerinde eğitimler başlayacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Spor Okulları hakkında Büyükşehir 153 çağrı hattından ilgili ilçe koordinatörüne ulaşılarak detaylı bilgi alınabiliyor. Vatandaş ilçedeki spor salonuna başvuru formu bıraktıktan sonra ilçe spor okulu koordinatörü öğrenciyi ilgili branşa yerleştirip başvuruya geri dönüş yapacak.

Ücretsiz Spor Okulları'nda yeni dönem

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Spor Okulları, Kocaeli, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ücretsiz Spor Okulları'nda yeni dönem - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ters yöne giren minibüs, otomobille çarpıştı: 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı 09:39 Ters yöne giren minibüs, otomobille çarpıştı: 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı 09:33 İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı Gökhan Çıra ile boşanmasından bahseden Selin Ciğerci, gözyaşlarına hakim olamadı 08:54 Gökhan Çıra ile boşanmasından bahseden Selin Ciğerci, gözyaşlarına hakim olamadı
TBMM'de kabul edilen Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi 08:05 TBMM'de kabul edilen Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti 07:39 Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum 07:29 Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı 07:23 Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı 00:39 Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı

Son Dakika Haberleri
09:41 Bursa'da arabanın önüne atlayan ayı telef oldu
09:38 Ters yöne giren minibüs, otomobille çarpıştı: 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
09:35 Araştırma sonuçları tüm alışkanlıkları yerle bir etti! Kahvaltıdaki bu besinler beyni öldürüyor
09:33 İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı
09:01 Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı?
08:53 Gökhan Çıra ile boşanmasından bahseden Selin Ciğerci, gözyaşlarına hakim olamadı
08:48 Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar
08:04 TBMM'de kabul edilen Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
07:43 Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var
07:39 Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti
Bursa'da arabanın önüne atlayan ayı telef oldu Bursa'da arabanın önüne atlayan ayı telef oldu         
09:41
Araştırma sonuçları tüm alışkanlıkları yerle bir etti! Kahvaltıdaki bu besinler beyni öldürüyor Araştırma sonuçları tüm alışkanlıkları yerle bir etti! Kahvaltıdaki bu besinler beyni öldürüyor         
09:35
Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı?         
09:01
Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar         
08:48
Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var         
07:43
İspanya, futbol tarihine geçen seriye son verdi İspanya, futbol tarihine geçen seriye son verdi         
07:30
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Son anket sonuçları belli oldu! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı Son anket sonuçları belli oldu! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı         
07:05
Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu         
20:55
Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar         
19:00
Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı         
18:48
Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak         
17:00
Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı         
15:51
Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşmüştü! Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri gün yüzüne çıktı Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşmüştü! Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri gün yüzüne çıktı         
15:34
Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi         
15:33
Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 09:52:11. #1.11#
SON DAKİKA: Ücretsiz Spor Okulları'nda yeni dönem - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement