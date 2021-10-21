UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 2 - Royal Antwerp: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında sahasında karşılaştığı Belçika ekibi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Birger Verstraete'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Dinis Almeida'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.
62. dakikada sağ taraftan Birger Verstraete kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Pieter Gerkens'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
68. dakikada sağ kanattan Osayi-Samuel'in pasında ön direkte Diego Rossi'nin topa vuruşunda kaleci Jean Butez'te kaldı.
80. dakikada Marcel Tisserand'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarıya çıktı.
Stat: Ülker
Hakemler: Sergey Ivanov xx, Roman Usachev xx, Valery Danchenko xx
Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Marcel Tisserand xx, Min-Jae Kim xx, Attila Szalai xx (Filip Novak dk. 87 ?), Luiz Gustavo x, Jose Sosa xx (Miha Zajc dk. 66 x), Osayi-Samuel x, Ferdi Kadıoğlu xx (Nazım Sangare dk. 67 x), Mesut Özil xx (Dimitrios Pelkas dk. 66 x), Enner Valencia xxx, Mergim Berisha x (Diego Rossi dk. 66 x)
Yedekler: Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Ruhan Arda Aksoy, Max Meyer, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler
Teknik Direktör: Vitor Pereira
Royal Antwerp: Jean Butez xx, Jelle Bataille xx, Dinis Almeida xx, Ritce de Laet xx, Sam Vines xx, Alhassan Yussuf xx (Pierre Dwomoh dk. 63 x), Birger Verstraete xx, Pieter Gerkens xx, Viktor Fischer xx (Michel-Ange Balikwisha dk. 46 x), Mbwana Samatta xx, Michael Frey xx (Manuel Benson dk. 70 x)
Yedekler: Ortwin de Wolf, Björn Engels, Johannes Eggestein, Robbe Quirynen, Dorian Dessoleil, Pierre Dwomoh
Teknik Direktör: Brain Priske
Goller: Mbwana Samatta (dk. 2), Pieter Gerkens (dk. 62) (Royal Antwerp), Enner Valencia (dk. 20 ve 45 pen.) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai, Miha Zajc (Fenerbahçe), Viktor Fischer, Brain Priske, Ritce de Laet, Pieter Gerkens (Royal Antwerp)
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Kaynak: İHA
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