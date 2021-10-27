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Ufuk Avrupa, Erasmus+ ve ESC'nin imzaları Brüksel'de atılacak - Son Dakika

Ufuk Avrupa, Erasmus+ ve ESC'nin imzaları Brüksel'de atılacak

27.10.2021 11:17
Ufuk Avrupa, Erasmus+ ve ESC'nin imzaları Brüksel'de atılacak

TÜRKİYE'nin 'Ufuk Avrupa', 'Erasmus+' ve 'Avrupa Dayanışma (ESC)' programlarına resmen katılımını sağlayan anlaşmalar, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile AB Komisyonu Yenilikçilik, Araştırma, Kültür ve Gençlik Komiseri Mariya Gabriel...

TÜRKİYE'nin 'Ufuk Avrupa', 'Erasmus+' ve 'Avrupa Dayanışma (ESC)' programlarına resmen katılımını sağlayan anlaşmalar, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile AB Komisyonu Yenilikçilik, Araştırma, Kültür ve Gençlik Komiseri Mariya Gabriel tarafından bugün Brüksel'de imzalanacak.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye'nin bilim, araştırma, yenilik ve hareketlilik alanlarında AB ile var olan iş birliğini 2021-2027 döneminde de daha güçlü şekilde devamını sağlayacak 'Ufuk Avrupa', 'Erasmus+' ve 'ESC' anlaşmaları, Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile AB adına AB Komisyonu Yenilikçilik, Araştırma, Kültür ve Gençlik Komiseri Mariya Gabriel tarafından Brüksel'de imzalanacak. İmza töreninde Kaymakcı'ya, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı eşlik edecek.

'DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ DE HIZLANDIRACAK'Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Kaymakcı, AB programları ve ajanslarının, Türkiye'nin AB üyelik sürecine ve birçok alanda gelişmesine katkı sağladığını belirterek, "Dünyanın en büyük bütçeli Ar-Ge ve yenilik programlarından biri olan Ufuk Avrupa Programı ile her yıl on binlerce vatandaşımızı öğrenme hareketliliği kapsamında diğer Avrupa ülkelerine göndermemize olanak tanıyacak Erasmus+ ve ESC'nin yeni dönem katılım anlaşmalarını imzalayacağız. Bu programlar kapsamında tüm vatandaşlarımız AB vatandaşlarıyla küresel sınamalara çözüm olabilecek projeler, faaliyetler, teknolojiler ve araştırmalar geliştirebilecek. Diğer Avrupa ülkelerinden araştırmacılar da ülkemize gelerek karşıtlarıyla birlikte araştırmalar, projeler ve etkinlikler yapacak, ülkemizi ve değerlerimizi daha iyi kavrayacak. Bu projeler ülkemizin dijital ve yeşil dönüşümünü de hızlandıracak. Yeni dönemde programların yeni döneminin tüm ülkemize, vatandaşlarımıza Avrupa kıtamıza yarar getirmesini diliyorum" dedi.TÜRK BİLİM İNSANLARI DA FAYDALANACAKUfuk Avrupa Programı ile üniversiteler, araştırmacılar, kamu kuruluşları, sanayi kuruluşları, KOBİ'ler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar 95,5 milyar avroluk fon kaynağına erişim sağlayacak. Ufuk Avrupa Programı ile başta yeşil kalkınma ve dijitalleşme olmak üzere iklim değişikliği, sivil güvenlik, sanayi, uzay, enerji sağlık, gıda gibi birçok alanda hazırlanacak bilim, araştırma ve yenilik projelerine AB'den destek alınması mümkün olabilecek. 2021-2027 yıllarına yönelik olarak geniş bir alanı kapsayacak şekilde tasarlanan Ufuk Avrupa Programı Türkiye'de yine TÜBİTAK tarafından yürütülecek.HER YIL YAKLAŞIK 60 BİN KİŞİ YARARLANDI

Türkiye'de AB Başkanlığı'na bağlı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Erasmus+ ve ESC programları, gençlere dünyayı tanıma, yeni beceriler elde etme ve toplum yararına çalışma fırsatı tanıyor. 2021-2027 döneminde toplam 28,4 milyar avro bütçeyle uygulanacak Erasmus+ programı, her yaştan ve kesimden 10 milyondan fazla kişiye programa dahil tüm ülkelerde eğitim-öğrenim görme ve deneyim kazanma fırsatı sağlamayı hedefliyor. Türkiye Ulusal Ajansı'nın 2014-2020 yılları arasında eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında yürütmüş olduğu Erasmus+ ile her yıl yaklaşık 60 bin vatandaş diğer Avrupa ülkelerinde staj, öğrenim, gönüllülük, iş birlikleri kapsamındaki hareketlilik ve kurs gibi faaliyet alanlarından yararlandı. Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında programa büyük ilgi gösteren Türkiye, Avrupa genelinde en çok başvuru alan ülke olarak açık ara ilk sırada yer aldı. 18-30 yaş arası gençlere Avrupa'nın hemen hemen her köşesinde çeşitli dayanışma ve gönüllülük faaliyetlerine katılma fırsatı sunan ESC ise Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinde şimdiye kadar 50 bin genç katılım sağladı. Yeni dönem olan 2021-2027 yılları arasında 1 milyar avroluk bütçeye sahip olacak program, en az 270 bin gence gönüllülük ve dayanışma projelerine katılma fırsatı sunacak.


Avrupa Birliği, Brüksel, Türkiye, Erasmus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ufuk Avrupa, Erasmus+ ve ESC'nin imzaları Brüksel'de atılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ufuk Avrupa, Erasmus+ ve ESC'nin imzaları Brüksel'de atılacak - Son Dakika
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