Uganda'da çocukların eline verilen bomba infilak etti: 2 ölü - Son Dakika

Uganda'nın kırsal bölgesinde yaşanan patlamada 2 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Uganda Polisi Başmüfettiş Yardımcısı Asan Kasingye, Nakaseke bölgesi kırsalında oyun oynayan çocuklarının eline biri ya da birileri tarafından jak meyvesine benzetilmiş patlayıcının verildiğini ifade etti.

Patlayıcının infilak etmesi sonucu biri engelli iki çocuğun hayatını kaybettiğini kaydeden Kasingye, çocuklara bombayı kimin verdiğinin halen araştırıldığını dile getirdi.

Ülkede son bir hafta içinde biri başkent Kampala'daki bir lokantaya diğeri bir otobüse 2 ayrı bombalı saldırı yapıldı.

Lokantaya yapılan saldırıyı DEAŞ üstlendi.