Uganda Devlet Başkanı Museveni, restorandaki patlamanın "terör eylemi" olabileceğini açıkladı - Son Dakika

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, dün akşam restoranda gerçekleşen patlamanın "terör eylemi" olabileceğini bildirdi.

Patlama sonrası Twitter hesabından açıklama yapan Museveni, başkent Kampala yakınlarında meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Museveni, "Edindiğim bilgiye göre, 3 kişi bir paket bıraktı ve sonra patlama yaşandı. Bu, terör eylemi gibi görünüyor ama failleri yakalayacağız." ifadesini kullandı.

Patlamayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Museveni, Ugandalılara sakin olmaları çağrısı yaptı.

Uganda'daki saldırının, İngiltere'nin, ülkede terör saldırısı olabileceğine dair uyarısı sonrası gelmesi dikkat çekti.

Ülkedeki son terör saldırısı 12 Haziran 2010'da dünya kupasını izleyenlere yönelik düzenlenmiş ve 74 kişi hayatını kaybetmişti.