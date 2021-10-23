Uğur Şahin ve Özlem Türeci, İspanyol halkının Kovid-19 ile ilgili sorularını yanıtladı - Son Dakika

İspanya'da Asturias Prensesi Ödüllerinde teknik ve bilimsel çalışmalar dalında ödül alan, Kovid-19 aşısını bulan BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Oviedo kentinde "Halkla buluşma" adı altında bir söyleşiye katılarak, İspanyol halkının sorularını yanıtladı.