Uğur Şahin ve Özlem Türeci, İspanyol halkının Kovid-19 ile ilgili sorularını yanıtladı - Son Dakika

Uğur Şahin ve Özlem Türeci, İspanyol halkının Kovid-19 ile ilgili sorularını yanıtladı
23.10.2021 15:24
İspanya'da Asturias Prensesi Ödüllerinde teknik ve bilimsel çalışmalar dalında ödül alan, Kovid-19 aşısını bulan BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Oviedo kentinde "Halkla buluşma" adı altında bir söyleşiye katılarak, İspanyol halkının sorularını yanıtladı.
İspanya'da Asturias Prensesi Ödüllerinde teknik ve bilimsel çalışmalar dalında ödül alan, Kovid-19 aşısını bulan BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Oviedo kentinde "Halkla buluşma" adı altında bir söyleşiye katılarak, İspanyol halkının sorularını yanıtladı.
Son Dakika 15:41 Yeni virüs patlak verdi! Eti çürütüp, AİDS'e yol açıyor 15:40 PKK, cinsel içerikli paylaşımla karalama oyunu oynuyor 15:38 Sahne alan Serdar Ortaç, kadın dansçısıyla sarmaş dolaş oynadı 15:21 Akıncı Üssü'nde FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı 14:52 19 yaşındaki rapçi Einar, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti 14:28 Ebru Destan, ilişki teklifini reddettiği adam tarafından tehdit edilince soluğu savcılıkta aldı 14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin 13:46 Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti