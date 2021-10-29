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Ukrayna'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

Ukrayna'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı

29.10.2021 14:36
Ukrayna'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinin düzenlediği resepsiyonla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinin düzenlediği resepsiyonla kutlandı.

Kiev'de bir otelde yapılan resepsiyonda konuşan Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, son derece zor şartlarda Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına, vatanının güvenliği için yurt içinde ve yurt dışında hayatlarını feda eden aziz şehitlere ve gazilere şükranlarını sunduğunu söyledi.

Stratejik ortak ve Karadeniz üzerinden komşu Ukrayna'nın Kırım dahil toprak bütünlüğüne güçlü desteği, ağustosta Kırım Platformu Zirvesi'ne katılarak gösterdiklerini hatırlatan Güldere, "Ben de bu kürsüden, ilhakı tanımama politikamızı bir kez daha teyit ediyorum. Ayrıca bu yaz Türkiye'de meydana gelen orman yangını felaketleri sırasında Ukrayna'dan gördüğümüz eşsiz destek için de tekrar teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Güldere, Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü ağustosta coşkuyla kutladıklarını ifade ederek, "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümünü hep birlikte kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Resepsiyonda Ukrayna Parlamentosu Milletvekili ve Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Rüstem Umerov??????? da konuşma yaptı.

Etkinlikte konuklara, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Mutfak Sanatları Merkezinden gelen 4 şefin hazırladığı ikramlar sunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika


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