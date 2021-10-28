Ukrayna'da Kovid-19 salgınında en yüksek vaka sayısı görüldü - Son Dakika

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte vaka sayısı 26 bin 71 ile en yüksek seviyeye çıktı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 151 bin 504 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

Son 24 saatte 26 bin 71 vakanın tespit edildiği ve 576 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Ukrayna'da mayıstan itibaren düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı.

Günlük yaklaşık 291 bin aşıyla en yüksek rakama ulaşıldı

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede, son 24 saatte 291 bin 985 kişiye aşı yapılarak günlük en yüksek aşılanma rakamına ulaşıldı.

Ülkede toplam aşılanan sayısı 9 milyon 576 bin 177 oldu.