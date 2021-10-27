UKRAYNA'DA YAKALANAN FETÖ'NÜN SÖZDE IRAK SORUMLUSU 2 ŞÜPHELİYE 4 YIL 6'ŞAR AY HAPİS CEZASI - Son Dakika

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde yurtdışı eğitim sorumluları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ukrayna 'da yakalanarak Türkiye 'ye getirilen örgütün Irak 'taki öğretmenleri Salih Fidan ve Samet Güre hakkında karar çıktı. Sanıklar, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 4 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldılar. Mahkeme, sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyelerine de karar verdi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Salih Fidan ile Samet Güre Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldılar. Her iki sanık da öğretmenlik dışında örgütsel bir faaliyetlerinin bulunmadığını savundu. Sanıklar son sözlerinde, tahliyelerini ve beraatlerini talep ettiler.

ETKİN PİŞMANLIK VE İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Salih Fidan ve Samet Güre hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan önce 9 yıl hapis cezası verdi. Etkin pişmanlık kapsamında örgütteki bazı isimler hakkında bilgi vermelerini ve duruşmalardaki iyi hallerini dikkate alan heyet, sanıkların cezasını 4 yıl 6'şar ay hapis cezasına indirdi. Sanıkların tahliyelerine karar veren mahkeme, haklarında yurtdışına çıkış yasağı da konulmasına hükmetti.

ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILACAKİstanbul'da ikamet eden sanık Samet Güre'nin İstanbul, Samsun'da ikamet eden Salih Fidan'ın ise Samsun dışına çıkamamak şeklinde adli kontrol kararı da koyan mahkeme, sanıklara elektronik kelepçe takılmasına da hükmetti.

İDDİANAMEDENİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün Irak'taki eğitim yapılanmasında sözde öğretmenlik yapan Salih Fidan ve Samet Güre'nin, Ukrayna'dan başka bir ülkeye çıkmaya çalışırken yakalandıkları ve 6 Ocak 2021'de getirildikleri İstanbul'da 11 Ocak'ta tutuklandıkları kaydediliyordu. Şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla beyanda bulunduklarının anlatıldığı iddianamede, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.

- İstanbul