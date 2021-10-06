Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile Kiev'de görüştü - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile Kiev'de bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Zelenskiy, Babin Yar trajedisinin 80. yıl dönümünde Ukrayna'yı ziyaretinden ötürü Steinmeier'e teşekkür etti.

Zelenskiy, Almanya'nın Ukrayna için Avrupa'da önemli bir partner olduğunun altını çizerek, ülkesinin, Almanya'da gerçekleşen seçim sonucunda ikili ilişkileri geliştirecek bir koalisyon beklediğini aktardı.

Görüşmede Donbas'taki durum da ele alındı.

Zelenskiy'nin, Normandiya Formatındaki katkılarını ve Kırım Platformuna Almanya'nın katılımını takdir ettiği belirtildi.

Enerji güvenliği konularının da ele alındığı görüşmede Zelenskiy, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının açılmasının Ukrayna ve Avrupa için tehdit olduğunu ve uluslararası hukuki bir mekanizmanın oluşturulmasının Ukrayna için önemini vurguladı.