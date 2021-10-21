Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Bölgesel ittifaklar bloklardan daha etkili" - Son Dakika

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Polonya ve Litvanya'yla "Lublin Üçgeni", Türkiye'yle "Quadriga" ve Moldova ile Gürcistan'la "Birleşik Üçlü" olmak üzere üç bölgesel ittifak platformu kurduklarını belirterek "Bu ittifaklar eski var olan bloklardan daha etkili çünkü benzer fikirli ülkeleri bölgelerine ilişkin pratik amaçlar etrafında bir araya getiriyor." dedi.

Bakan Kuleba, 4. Birlik Değişim Forumu'nda ülkesinin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son iki yılda ülkesinin NATO Geliştirilmiş Fırsatlar Ortağı statüsü aldığını ve ayrıca Polonya ve Litvanya'yla "Lublin Üçgeni", Türkiye'yle "Quadriga" ve Moldova ve Gürcistan'la "Birleşik Üçlü" olarak 3 yeni bölgesel ittifak platformu kurduğunu hatırlatan Kuleba, ayrıca 48 yabancı delegasyonun katılımıyla Kırım Platformu düzenlediklerini belirtti.

Kuleba, Ukrayna'nın Avrupa perspektifine ilişkin 4 deklarasyon imzaladığını ifade ederek tüm bunların yeni, azimli bir dış politikanın parçası olduğunu vurguladı.

"Esnek bölgesel ittifaklar uluslararası ilişkilerde yeni trend"

Ukrayna dış politika strateji dokümanında bölgesel ortaklıklar, Baltık Denizi ve Karadeniz'de proaktif siyasetin belirtildiğini aktaran Dmitro Kuleba, "Esnek bölgesel ittifaklar, uluslararası ilişkilerde yeni trend." dedi.

Kuleba, ülkesinin Lublin Üçgeni, Quadriga ve Birleşik Üçlü ile bu trende liderlik ettiğini belirterek "Bu ittifaklar eski var olan bloklardan daha etkili çünkü benzer fikirli ülkeleri bölgelerine ilişkin pratik amaçlar etrafında bir araya getiriyor." ifadesini kullandı.

İttifak üyelerinin ortak bir şimdiki zaman, geçmiş ve gelecek vizyonu paylaştıklarında hızlı hareket edebildiklerini aktaran Kuleba, "Ancak büyük blokların aylarca tartışmaları iç anlaşmazlıkların üstesinden gelmeleri gerekiyor ve maalesef çoğunlukla da sonuç alamıyorlar." diye konuştu.